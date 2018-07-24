Дальнобойщиков собираются заставить менять бортовое устройство системы «Платон» каждые 3 года

Это говорится в опубликованном проекте постановления Минтранса. В документе поясняется, что после истечения гарантийного срока прибор может неправильно рассчитывать стоимость оплаты за проезд большегрузов по федеральным трассам.

Напомним, систему «Платон» ввели в 2015 году, несмотря на протесты дальнобойщиков.