Дальнобойщиков собираются заставить менять бортовое устройство системы «Платон» каждые 3 года
Это говорится в опубликованном проекте постановления Минтранса. В документе поясняется, что после истечения гарантийного срока прибор может неправильно рассчитывать стоимость оплаты за проезд большегрузов по федеральным трассам.
Напомним, систему «Платон» ввели в 2015 году, несмотря на протесты дальнобойщиков.
Комментарии25
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aspirant_vasilich 24 июля 2018 | 11:40
Это гениально! А что так редко то. Раз в месяц если то еще точнее показания будут.
tvitov66 24 июля 2018 | 12:02
aspirant_vasilich: выходит что за 3 года орбита ГЛОНАС стачивается и нужна коррекция с Земли на глубину колеи в космосе
nampuom_nugopaxu 24 июля 2018 | 11:42
Весёлое время во вставшей на колени наступает: голый голого еб*т и кричит не рви рубашку. Должны скоро Крым срыгнуть, не пошёл впрок.
apels 24 июля 2018 | 11:42
А давайте каждые 3 месяца!
По накатанному идут, ну никакого креатива. Раньше это с кассовыми аппаратами проворачивали.
ka_mate 24 июля 2018 | 11:48
Чем сильнее будут санкции
тем больше будем драть шкуру с населения.
dorin1987 24 июля 2018 | 11:50
:) Надеюсь, все ымперцы РФ в восторге, и не против этого. Ну, правда же, если не скинуться, то ымперия РФ будет разодрана пиндосами и что-то с мишкой в тайге случится..
x_signal 24 июля 2018 | 11:51
Это уже конкретный наглый развод на бабки.
fessgray 24 июля 2018 | 12:33
x_signal: а пенсионная реформа не наглый развод?! )))))))))))))))))
zhrv 24 июля 2018 | 11:52
Было бы смешно, если бы не мы оплачивали эту "точность измерений", из своего кармана.
oneoretwo 24 июля 2018 | 11:53
...то бишь, надо с пониманием относиться к нехватке денег у плешивого ворья ?
мона исчо ежеквартально ( и то - пока, затем - и чаще) менять: паспорта граждан, автолицензии, св-ва о праве на собственность, охот.билеты, пенсионные удостоверения... за деньги, за деньги, есстно...
gvs 24 июля 2018 | 11:57
Меняю "Платон" на голову Ротенберга
(объявление) ))))
musmek 24 июля 2018 | 12:00
Прежде чем орать громче всех про воровской режим, сначала бы разобрались в вопросе. Стоимость бортового устройства около 7000 руб. И хотел бы Вас всех удивить, но выдается он БЕСПЛАТНО. Заплатить Вам придется если его потеряли или при неполной комплектации когда сдавать будете. Так что обмен устройства- это только НЕУДОБСТВО и все.
ikar002 24 июля 2018 | 12:05
musmek: дружок, а еще удиви меня «бесплатными» онлайн кассами
edyunia 24 июля 2018 | 12:07
musmek: \\но выдается он БЕСПЛАТНО\\
Это типа как мышеловочный сыр?
idaforever 24 июля 2018 | 12:08
musmek: а кто платит эти 7000р?
если есть цена за прибор, кто платит изготовителям оного?
yurhip 24 июля 2018 | 12:02
Гарантийный срок, срок службы и срок поверки - это абсолютно разные вещи, но, что бы содрать лишнюю копеечку ничегонеделая, какой только бред не пытаются протащить.
sjuzanna 24 июля 2018 | 12:03
У нас все делают, незирая на протесты. А потом удивляются почему так мало протестующих на площади?
С нашим правительством надо всегда и во всем соглашаться. Тогда оно само начнет озабочиваться вопросом, все ли оно правильно делает, раз народ за все его благодарит и кланяется. Надо посеять у правительства червь сомнения.
ostapbey 24 июля 2018 | 12:14
sjuzanna: и у кого лишняя хромосома длиннее?
У протестующих?
Или у правительства?
Кто перед кем на коленях стоит, требуя разрешения на бунт даже?
sjuzanna 24 июля 2018 | 12:48
ostapbey: Какой-то мудрёный отклик))
ostapbey 24 июля 2018 | 12:51
ostapbey: ваше молчание я понимаю как вынужденное, связано оно с Вашим турне в Сосновку. Под Пензой.
Именно туда, вместо Воронежа..Все снято на видео, с кадрами как кидают в толпу сосиски в Пензе или выбрасывают колбасу из самолета. И эти "видео" набирают уже сотни тысяч просмотров в ..,,России и мире. Комментарии к ним настолько уничижительны для российских граждан, что стыдно их цитировать.
На что способен ваш народ? Способен ли такой народ может быть потехой власть имущим и драться друг с другом за палку колбасы отстаяв за халявой два часа, способен ли ваш народ выйти на митинг 28 июля и до последнего дать отпор преступной пенсионной реформы покаже
sedoi63 24 июля 2018 | 12:03
А представляете как они зачастят менять все приборы учета вообще, с введением Америкой настоящих санкций?
sergo_25_26 24 июля 2018 | 12:06
А санкции как не работали так и не работают.
sedoi63 24 июля 2018 | 12:08
sergo_25_26: Счастье в том, что настоящие санкции против нас пока не вводили?!
ffonarshik 24 июля 2018 | 12:35
Главный дальнобойщик России Леха Овальный уже назначил дату митинга по этому поводу?
kb2 24 июля 2018 | 12:47
Варианта 2. Или "сверхдержава", грозящая миру гипер-ракетами не может создать прибор для передачи элементарных данных который не "протухнет" через 3 года. Или, что более вероятно, кроме платы за проезд Ротенберг хочет рубить бабло и с продажи приборов