В «Единой России» заявили о возможности ввести ответственность для физлиц как иноагентов в связи с делом Марии Бутиной

С таким предложением выступил депутат Сергей Боярский. Он отметил, что сейчас предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, такой статус пока могут получить только юридические лица. «Коллеги, всё в наших руках. Мы всё это можем изменить», — цитирует Интерфакс Боярского.

29-летнюю Марию Бутину задержали в США по обвинению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Её подозревают в связях с российскими спецслужбами. Утверждается, что она предлагала высокопоставленным американским чиновникам интим в обмен на должность в определённой организации. Предполагается, что речь идёт о Национальной стрелковой ассоциации.