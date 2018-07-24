В «Единой России» заявили о возможности ввести ответственность для физлиц как иноагентов в связи с делом Марии Бутиной
С таким предложением выступил депутат Сергей Боярский. Он отметил, что сейчас предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, такой статус пока могут получить только юридические лица. «Коллеги, всё в наших руках. Мы всё это можем изменить», — цитирует Интерфакс Боярского.
29-летнюю Марию Бутину задержали в США по обвинению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Её подозревают в связях с российскими спецслужбами. Утверждается, что она предлагала высокопоставленным американским чиновникам интим в обмен на должность в определённой организации. Предполагается, что речь идёт о Национальной стрелковой ассоциации.
Комментарии32
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 11:38
Давно пора. И вообще, в Америке, как в светоче демократии, кроме того, что там периодически линчуют негров, есть много хорошего и полезного для нашей страны, в контексте обращения с нежелательными элементами.
mayk01_18 24 июля 2018 | 11:43
noxepy_7_40_: Так для начала нужно найти американку , которая как иностранный агент лезет во все российские дела и в постели к российской элите...Вы похерист не забыли, шо Бутина-россиянка в США...
Своих за такие дела в США не сажают-они знают законы своей страны, шоб так тупо подставиться как Бутина-нужно быть именно россиянкой в США
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 11:47
mayk01_18: Поросёночек, боже мой, какие ты несешь глупости... Ты точно не платный агент ФСБ? Такое чувство, что ты своим бредом специально дискредитируешь честных либеральных котиков!
tvitov66 24 июля 2018 | 11:47
mayk01_18: сей смелый автор совсем забыл добавить "Тысяча чертей" и оголить шпагу
timwlad79 24 июля 2018 | 12:00
mayk01_18: Так для начала нужно найти американку , которая как иностранный агент лезет во все российские дела и в постели к российской элите...Вы похерист не забыли, шо Бутина-россиянка в США...
Своих за такие дела в США не сажают-они знают законы своей страны, шоб так тупо подставиться как Бутина-нужно быть именно россиянкой в США
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Да нет,просто американцы делают тоже самое что и предлагала госпожа Бутина,но проблема в том что в США коли знают что могут нагадить и не получить проблем,обязательно нагадят для начала взяв плату с полна.То есть кидалово в США это норма и всех кидают коли прикрытия нет.
Тоже самое и в Германии,Франции и по всему Евросоюзу.
Слабых бьют.
Потому и на Украине в конец оборзели так реально полагали,что Америка всех сильней и значит украинцы могут всех кинуть.
Но оказалось,что Америка не всех сильней и Украина утонула в собственном дерьме кидая друг друга во всём.И остановится никак при этом не могут.Караул уже кричат от этого беспредела кидалова друг друга,но своё брюхо ближе к телу и продолжают кидать друг друга.
И уже откровенно говорят,сами они остановится не могут в кидалове.Нужна внещняя окупация.
Но западу это на хрен не надо,так как там тоже все друг друга кидают и России это не надобно чтобы потом опять не кинули обвиняя в оккупации и геноциде и голодоморе .
Так что кидалово это норма для запада и для прочих регионов
Нонче доверяй да проверяй.Доверие хорошо ,контроль лучше.
danko1 24 июля 2018 | 12:05
timwlad79: Только у нас депутаты Путина опять извратят закон об иностранных агентах, теперь для граждан.
В США его применили к иностранной гражданке, а у нас будут применять к россиянам, которых путинские депутаты ненавидят и все законы принимают против них.
parasuk_ 24 июля 2018 | 12:16
danko1: Агент не обязательно д.б. иностранным гражданином. Достаточно работать в интересах иностранного спецслужб. Забавно, конечно, какой-нибудь альбац теперь придется регистрироваться в минюсте как иностранному агенту и носить отличительный знак на одежде :)
timwlad79 24 июля 2018 | 12:53
danko1: Только у нас депутаты Путина опять извратят закон об иностранных агентах, теперь для граждан.
В США его применили к иностранной гражданке, а у нас будут применять к россиянам, которых путинские депутаты ненавидят и все законы принимают против них.
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Ну вообще то получать из за границы деньги на свою деятельность это враждебная акция по отношению к стране и к населению страны.
Так что те кто получает деньги на свою деятельность из за границы это настоящие враги народа так как отстаивает чужие интересы против того народа где живёт.
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 11:38
Это сынулька дартаньяна выскочил, что ли?
Выслуживается.
azatjan1 24 июля 2018 | 11:43
mikhail_spb_: Папа пристроил сынка в теплое место, а сам со всех каналов не вылазит.
tvitov66 24 июля 2018 | 11:51
azatjan1: рубят капусту по всем фронтам на запас - чуют вперде ПРОРЫВ!
cattt 24 июля 2018 | 12:07
Боярский, как всегда предложил бомбить - воронеж.
Поскольку от его угроз США не холодно и не жарко.
tks 24 июля 2018 | 11:41
Мало того, что сынулькин посредственного актёра, так ещё и Дебил, даже не удосужившийся внимательно прочесть иностранный закон, на который он ссылается.
Кто он, как не агент влияния, если собирается скопировать законодательство враждебной (по его понятиям) страны?
pasokolov 24 июля 2018 | 11:42
Безотносительно того, правы или не правы американцы задержав Гутину (у меня есть сомнения в ее "агентстве" и правомочности ее обвинений) имхо инициатива Боярского мне напомнило старый анекдот
" Партизаны освободили село, но перед отступлением фашисты успели расстрелять почти всех евреев. Около братской могилы был устроен траурный митинг; у склоненного знамени стоит батька-командир, мнет папаху в руке:
– Глядите, хлопцы, шо эти гады фашисты с нашими евреями сделали! Ничего, дойдем до Берлину, мы с ихними жидами еще не то сделаем!"
oneoretwo 24 июля 2018 | 11:46
...папу отмазали, когда он пытался кинуть на деньги родной театр. сынок отрабатывает - как это скрепнодуховненько то...
а энта дура что, не тому дала ?
aleksei123m 24 июля 2018 | 11:47
И что, как только думаки примут этот закон, девицу в США сразу освободят?
Интересно, почему около "нашего выдающегося геополитика" собираются почти сплошные идиоты? (судя по их высказываниям) Что, на их фоне легче выглядеть "великим"?
andre_klimov 24 июля 2018 | 11:51
aleksei123m:
Дума просто "запалилась", осложнив адвокатам работу.
ura_123 24 июля 2018 | 11:56
aleksei123m: Так эти сплошные идиоты ещё и заявляют что "Всё в наших руках.."
natalia_spb 24 июля 2018 | 11:47
Вырос из сына свин... Папа ему, похоже, не объяснил, что он своими дебильными законами российский народ травит, а не американский! Иногда лучше петь, чем депутатствовать...
trans 24 июля 2018 | 11:47
Вот что-то Боярский не предложил депутатам принять закон о запрете приобретения госслужащими недвижимости на Западе и о запрете их детям там учиться на период пока родители занимает госдолжности.
Сынуля весь в папашку, такая же дрянь.
apels 24 июля 2018 | 11:49
Старая песня. Воронеж!
andrang2 24 июля 2018 | 11:52
А говорят там есть закон, что на верблюдах нельзя по автодорогам ездить,
Надо срочно и у нас запретить и на верблюдах, и на оленях.
Как выразился очень высокопосаженный делатель "дебилы, бл . . ."
sjuzanna 24 июля 2018 | 11:53
Всегда, когда читаю такие инициативы, вспоминаю слова умных людей: "Старайтесь,господа,но в меру"
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 11:59
К чему эти бездуховные полумеры?
Нужно сразу объявить всех виноватыми во всём.
А потом оправдывать по мере необходимости.
Тем более, что все мы, исходя из текуще принятой на вооружение религии, изначально рождаемся грешниками.
Так что всё логично.
parasuk_ 24 июля 2018 | 12:00
Давно пора :) альбац, явлинский и навальный могут начинать сушить сухари
pavelgen Павел Гендельман 24 июля 2018 | 12:02
"Серёженька, а где бы ты сейчас был, кабы не твой папенька? Благодаря деньгам которого ты с юности учредитель ТЦ Южного и гендиректор канала (ни дня не проработавший на телевидении). В молодости ты уже советник губернатора и глава отдела... и в РУВД ты шишка, и у экологов начальник, и банкир, и там-то ты возглавляешь и тут-то ты заседаешь- где? А ты бы, как все россияне, одуревший от цен и налогов, тянул бы от зарплаты до зарплаты, платил ипотеку, кредит за ведро-ладу, разрывался бы между квитанциями об оплате и новой обуви ребёнку, а о море лишь мечтал иногда перед сном. Прежде чем сосать правительственный ... , едросовский сытый котёнок, ты бы мозгами пошевелил чуток. Ты бы книжку какую полистал, История России, например. Ты бы в родном Питере на экскурсию сходил да освежил память - сколько времени понадобилось матросам с Авроры добежать до красивых ворот Зимнего. Таких же красивых, как твоя, Серёжа, жизнь. Народ ... от таких как ты - зажравшихся двадцатилетних гендиректоров каналов, которые одновременно советники губеров, там-сям учредители, разом и директора и экологи, и с ментами в подвязках и - в свободное от тяжких трудов время - с гитарами на подмостках. Потому что вы не просто гады, вы тщеславные гады...
Вы к 30 годам наворовали столько, сколько сицилийским мафиозо и не снилось.
И когда вы выступаете с такими вот "прекрасными" инициативами, мы все понимаем - вы хотите получить ещё больше. Вам мало. Вы молоды и у вас ещё нет ни яхты, ни шубохранилища...
Ну так вот, легендарный представитель золотой молодёжи - у меня встречное предложение. Не надо штрафов - давайте расстрел. Убивайте нас за правду о вас в соцсетях, валяйте! Нас всего 14%- вы с нами быстро справитесь. Нац, Соц и херосГвардия вам в помощь. Расстреливайте и знайте - мы вас презираем. Вы ноль, вы никто. Вы паразиты моей любимой Родины. И однажды время всё расставит на свои места...." Текст не мой, я я с удовольствием подписываюсь под ним:
Павел Гендельман
punyoshohlai 24 июля 2018 | 12:04
...она предлагала высокопоставленным американским чиновникам интим в обмен на должность в определённой организации.
А этому, похоже, не отказали.
yurhip 24 июля 2018 | 12:05
За каждого наказанного нашего заграницей, мы сами будем карать трех наших, но уже здесь. Бедная нация, что от нее останется с такими деятелями.
ser79 24 июля 2018 | 12:06
Это будет как "государственная измена", только административное наказание? Госизмена-лайт?
mitja_76 24 июля 2018 | 12:06
Да хватит уже дурью маяться!
Примите уже, наконец, официальный закон о взятии в заложники непатриотично настроенных граждан РФ в ответ на действия иностранных (то бишь западных) государств.
irinakingsize1 24 июля 2018 | 12:17
В 2009 году Михаил Боярский дал интервью, которое размещено на сайте eg.ru. Вот выдержки:
\\Поджелудочная железа - мотор организма, ее нужно периодически разминать водочкой, как старую грузовую машину.\\
\\ Кодировки не помогали.\\
\\Иногда посещала мысль: если бы всю жизнь не пил и не курил - сколько бы успел сделать! Выучил бы несколько языков, прочитал горы книг, серьезно занялся философией. МОГ БЫ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ...\\
Добавлю только, что я видела сильно пьющих мужчин, которые утверждали, что именно они были бы хорошими президентами. Наверное, от Ельцина пошло.
Ну а сынок, видимо, решил воплотить тайные мечты папы здесь и сейчас. Как рвется! Как рвется на работе!
jetsam 24 июля 2018 | 12:57
неа. не примут.
первым на эшафот пойдет медведев - как иноагент ино виноградников.
вторым - соловьев - иноагент франко-итало турсектора.
дальше - ряды мелких едросов кондоминим\виллы\грабли флориды, испани, италии, хранции..
потом нефтянка (яхты\самолеты)
фсбшников придется - они импортных путан лоббируют ежедневно...
мидаков - аргентински уголь (кокс) лоббируют, одназначно...
ну и главный царь - вошьдь всех дохторов и стерхов - бразильский ботокс, одназначна...