В деле о госизмене в головном институте Роскосмоса появился второй подозреваемый
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В Роскосмосе это не подтверждают. Ранее был арестован 74-летний учёный Виктор Кудрявцев. Он самый пожилой арестант СИЗО «Лефортово», сказала «Эху Москвы» зам.пред ОНК Москвы Ева Меркачёва.
По сведениям Коммерсанта, дело о госизмене возбудили из-за утечки данных за рубеж о гиперзвуковом оружии.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 11:13
Надеюсь, это начальник "роскосмоса" батутчик-рагозин?
kottigr1 24 июля 2018 | 11:14
Вот же вражины.. На русских секретах Фау руки погреть хотели..
astet 24 июля 2018 | 11:29
kottigr1: этих вредителей
не добил Сталин,
но добьёт великий Путин!!!
Где они,
сегодняшние ягоды, ежовы и берии?
Путин,
веди нас к коммунизму!!!
trans 24 июля 2018 | 11:18
Интересно получается - гиперзвукового оружия нет, а госизмена есть)))