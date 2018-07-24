В деле о госизмене в головном институте Роскосмоса появился второй подозреваемый

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В Роскосмосе это не подтверждают. Ранее был арестован 74-летний учёный Виктор Кудрявцев. Он самый пожилой арестант СИЗО «Лефортово», сказала «Эху Москвы» зам.пред ОНК Москвы Ева Меркачёва.

По сведениям Коммерсанта, дело о госизмене возбудили из-за утечки данных за рубеж о гиперзвуковом оружии.