Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение анти-допинговых правил

Свою первую золотую медаль 33-х летний Лохте завоевал 14 лет назад в Афинах. С тех пор он прибавил к ней еще пять и 18 раз выиграл титул чемпиона мира. Казалось бы опыт профессионала у него должен быть колоссальный, тем не менее Лохте зачем то опубликовал в соцсетях фото, на котором он лежит с капельницей. Оно немедленно заинтересовало американское анти-допинговое агентство, которое провело расследования и выяснило, что препарат, который внутривенно попадал в его организм не запрещен, но объем инъекций превышал тот, который допустим без терапевтического исключения. За манипуляции Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев и вынужден будет пропустить чемпионат мира 2019 года.



Теоретически у спортсмена остается возможность принять участие в Олипийских Играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.