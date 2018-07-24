Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение анти-допинговых правил
Свою первую золотую медаль 33-х летний Лохте завоевал 14 лет назад в Афинах. С тех пор он прибавил к ней еще пять и 18 раз выиграл титул чемпиона мира. Казалось бы опыт профессионала у него должен быть колоссальный, тем не менее Лохте зачем то опубликовал в соцсетях фото, на котором он лежит с капельницей. Оно немедленно заинтересовало американское анти-допинговое агентство, которое провело расследования и выяснило, что препарат, который внутривенно попадал в его организм не запрещен, но объем инъекций превышал тот, который допустим без терапевтического исключения. За манипуляции Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев и вынужден будет пропустить чемпионат мира 2019 года.
Теоретически у спортсмена остается возможность принять участие в Олипийских Играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Комментарии2
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soldat777 24 июля 2018 | 11:20
Без этого, спорт высоких достижений, уже существовать не может. И подозреваю, что несмотря на аномально-феноменальные антропометрические данные М.Фелпса, может всплыть что-то подобное и про него. Как про велосипедиста Ленса Армстронга.
ukov 24 июля 2018 | 11:28
soldat777:
Если раньше "в СССР не было секса", то теперь "на Западе нет допинга".