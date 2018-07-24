Одна из основательниц движения «Фемен» Оксана Шачко, по некоторым данным, в Париже покончила с собой
Она умерла в возрасте 31 года, сообщает ВВС со ссылкой на соосновательницу движения Александру Шевченко.
Движение «Фемен» появилось в 2008 году. Его участницы сначала проводили акции на Украине против сексуальной эксплуатации женщин, но затем протесты вышли за пределы страны. В свои акциях девушки, как правило, были в полуобнажённом виде.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 11:12
Как из душа окатило.. Дотянулся, проклятый Путен! Или это спецоперация СБУ? Проклятая штирлициада!
glotov 24 июля 2018 | 11:19
Вот уж кто воистину грудью проложил себе дорогу. Жаль, дорога оказалась такой короткой...
soldat777 24 июля 2018 | 11:28
glotov: А ведь эти фемЭн, очень мне напоминают пуссекрайтов, прибитые бейца к брусчатке, бройлеры из ... Всё фейк ньюс.....
sg91 24 июля 2018 | 11:19
Новичка выпила?
Как они там визжали? Украина не Алина ))) Деюилки, бл..
В Беларуссии быстро прекратили это блядство. Одну такую шлюху вымазали зеленкой - сразу как отрезало.
parasuk_ 24 июля 2018 | 11:24
ужас, что делается. лучшие люди украинды гибнут на чужбине :*(