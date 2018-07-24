Одна из основательниц движения «Фемен» Оксана Шачко, по некоторым данным, в Париже покончила с собой

Она умерла в возрасте 31 года, сообщает ВВС со ссылкой на соосновательницу движения Александру Шевченко.

Движение «Фемен» появилось в 2008 году. Его участницы сначала проводили акции на Украине против сексуальной эксплуатации женщин, но затем протесты вышли за пределы страны. В свои акциях девушки, как правило, были в полуобнажённом виде.