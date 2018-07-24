Следственный комитет в Иркутской области проверяет сообщение об избиении полицейскими инвалида-колясочника
Об этом сообщили в ведомстве сайту «Тайга-инфо».
Житель Братска Максим Безденежных ранее обратился в СК с требованием возбудить уголовное дело. По его словам, полицейские приехали по вызову к соседям и потеряли рацию. Инвалид её нашёл и хотел отдать. Но вернувшиеся сотрудники МВД нанесли ему два удара в голову, потом бросили и уехали. Затем местный участковый пригрозил возбудить в отношении самого инвалида уголовное дело об оскорблении полицейских, если тот не откажется от своего обращения в СК.
Комментарии6
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huyt 24 июля 2018 | 11:09
Жаль этого Безденежных. теперь посадят наверно за то, что избил целый наряд полицаев. Лет 8 ему светит, не меньше.
danko1 24 июля 2018 | 11:11
huyt: Вполне.
У нас принято сажать тех, кого безо всяких оснований полицаи избивают.
Бандитам в погонах всё позволено при этой власти.
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 11:11
Мильтонам всё равно кого бить - инвалида, школьников или женщин.
А кто будет возражать, против того тут же возбудят дело о клевете и оскорблении кристально честных работников карательных органов.
mag_1 24 июля 2018 | 11:27
да, что же это такое творится? переименовали из милиции и стали действовать как во время войны немцы?
vladimirgornitsky 24 июля 2018 | 11:29
Так себя ведут только оккупанты. Даже в диктаторских режимах "своя" полиция может вполне жестоко расправляться со всяким инакомыслием, но мирных обывателей обычно не трогает.
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 11:29
Наверняка, этот так называемый "инвалид" хотел продать за доллары сверх секретную разработку Сколково в области мобильной квантовой связи, основанной на принципах квантовой нелокальности, агентам НАТО.