Следственный комитет в Иркутской области проверяет сообщение об избиении полицейскими инвалида-колясочника

Об этом сообщили в ведомстве сайту «Тайга-инфо».

Житель Братска Максим Безденежных ранее обратился в СК с требованием возбудить уголовное дело. По его словам, полицейские приехали по вызову к соседям и потеряли рацию. Инвалид её нашёл и хотел отдать. Но вернувшиеся сотрудники МВД нанесли ему два удара в голову, потом бросили и уехали. Затем местный участковый пригрозил возбудить в отношении самого инвалида уголовное дело об оскорблении полицейских, если тот не откажется от своего обращения в СК.