Адвокат Ирина Бирюкова, которая получила видео с пытками в ярославской колонии, пока не намерена возвращаться в Россию

Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что поможет ей с представлением госзащиты, если получит соответствующее обращение. Ирина Бирюкова сказала «Эху Москвы», что пока не планирует просить помощи у Москальковой.

Адвокат Ирина Бирюкова была вынуждена покинуть Россию после того, как стала получать угрозы. Это связано с публикацией видео с пытками в ярославской колонии её подзащитного Евгения Макарова. Возбуждено уголовное дело, задержаны 6 сотрудников колонии. А следователь, который ранее отказал в возбуждении дела о пытках, как выяснилось, ушёл в армию.