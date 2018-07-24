Адвокат Ирина Бирюкова, которая получила видео с пытками в ярославской колонии, пока не намерена возвращаться в Россию
Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что поможет ей с представлением госзащиты, если получит соответствующее обращение. Ирина Бирюкова сказала «Эху Москвы», что пока не планирует просить помощи у Москальковой.
Адвокат Ирина Бирюкова была вынуждена покинуть Россию после того, как стала получать угрозы. Это связано с публикацией видео с пытками в ярославской колонии её подзащитного Евгения Макарова. Возбуждено уголовное дело, задержаны 6 сотрудников колонии. А следователь, который ранее отказал в возбуждении дела о пытках, как выяснилось, ушёл в армию.
Комментарии7
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huyt 24 июля 2018 | 11:06
Уверен, что этих негодяев в погонах как всегда отмажут. Как видно из новостей, этим уже начали заниматься некоторые фсон-овские начальники.
vikwlad 24 июля 2018 | 11:11
"Москалькова заявила, что поможет ей с представлением госзащиты"
Какая к чёрту госзащита? Госзащита защищает только своих упырей.
danko1 24 июля 2018 | 11:15
vikwlad: Москалькова не знала раньше о беспределе, творящимся на зоне, о том, чтобы заключенных садисты-вертухаи не избивали, родственники десятки и сотни тысяч им за это платить должны были?
Она не желает проверить сказочное обогащение начальников колоний, в сотни раз превышающее их официальные доходы?
Эта система гулаговская, которую и защищает Москалькова.
danko1 24 июля 2018 | 11:08
Полицайка Москалькова только своих полицаев защищает.
Из 18 вертухаев-садистов только 6-х задержали.
А вот дело уголовное на адвоката и Новую вполне возбудить могут за разоблачение гос. тайны о том, как заключенных избивают и убивают на зоне.
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 11:08
Видимо, адвокат не очень-то верит омбудсментовке, "дослужившейся" до генеральских погон?
oneoretwo 24 июля 2018 | 11:22
...ни в коем случае не возвращайтесь пока не пересадят (если) всех тех путингских гестаповцев и никогда не верьте этой старой брехливой ментовской корове...
nikolaitschi 24 июля 2018 | 11:29
Госзащита в России? Это же ФСО! Остальных охраняют только в тюрьмах и то для собственного развлечения.