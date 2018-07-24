Инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов
Это говорится в отчёте Международного Валютного Фонда. По оценкам экспертов МВФ, экономика страны в этом году может упасть на 18 процентов. Специалисты сравнивают гиперинфляцию в Венесуэле с положением Германии после Первой мировой войны. Самой дорогой в Веймарской республике тогда была купюра в 100 триллионов марок, а буханка хлеба стоила 430 миллиардов марок.
Комментарии22
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huyt 24 июля 2018 | 10:35
Вот до чего довёл богатую нефтью страну какой-то водитель автобуса.
liliputin_fashist 24 июля 2018 | 10:38
huyt: А русские хотят жить по такому же сценарию или может стоит восстать против воров?
kottigr1 24 июля 2018 | 10:45
liliputin_fashist: Твердая рука Нацлидера привела в Венесуэле к ошеломительному экономическому росту.. Население просто за ним не поспевает.
tvitov66 24 июля 2018 | 10:51
kottigr1: я так понимаю нацЛидер нас ведет, как православный Моисей, именно к такому РЫВКУ!
huyt 24 июля 2018 | 11:03
tvitov66: Скоро при этом шоферюге богатая нефтью страна по инфляции догонит Зимбабве.
leonidrb 24 июля 2018 | 11:07
liliputin_fashist: Попробуйте восстаньте. 1917, 1991 год забыли?
danko1 24 июля 2018 | 10:36
Скоро с Россией, которая Путин, будут любимую Кремлем Венесуэлу сравнивать.
Наш путь, как богатую нефтью страну при бездарном руководстве нищей сделать.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:38
danko1: Когда, барсучёныш?
huyt 24 июля 2018 | 10:52
noxepy_7_40_: Троллям пригожинским и возразить здесь нечем.
danko1 24 июля 2018 | 10:56
huyt: А разве портянкам, кроме хамства и бреда, бывает чем возразить?
tvitov66 24 июля 2018 | 10:53
noxepy_7_40_: это ватан тебе надо у малыша Кириенко спросить - у него и опыт и знания в этом вопросе, если не позабыл конечно нюансы - ведь уже 20 лет пошло!
tks 24 июля 2018 | 10:58
noxepy_7_40_: Когда? Не переживайте о датах. На ваш век хватит.
Вам главное - место в фюрербункере успеть занять.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 11:01
tks: Дружище, что за отвратительная совковая привычка, давать всем советы, когда вас об этом не просят? Казалось бы, совка уже нет, лет тридцать, как, а вот оно, пожалуйста. Чехов же ещё увещевал -мол, выдавливайте из себя по капле совка!
tks 24 июля 2018 | 11:18
noxepy_7_40_: Во-первых, раба, во-вторых, вы кривую цитату не к месту всегда приводите, чтобы свою аргументацию усилить? Поверьте, эффект от такого приёма у вас будет всегда обратный.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 11:20
tks: Эффект отличный)))) Заметьте, как вы начали более лучше строить фразу!
blahovdav 24 июля 2018 | 10:42
Когда начинаешь перечислять дружбанов и хахалей Рашки, то с удивлением монимаешь, что там только самые бедные и нищие .Никто из порядочных не хочет женихаться и дружить с толстой, агрессивной, драчливой, подлой и наглой бабищей.....
seryj_wolk 24 июля 2018 | 10:42
В вопросе катастрофы керосиновой лавки венесуэльцы гораздо более продвинуты по сравнению с рфией. Так что рфики можете изучать свое ближайшее будущее изгоя, торгующего преимущественно ресурсами.
lager23 24 июля 2018 | 10:43
При недоумках у власти это ещё не предел!
Плешекрысе есть на кого равняться в плане стабилизации внутриполитического положения в стране..
tks 24 июля 2018 | 10:55
Обозримом будущее СкрепоПутоНоссии.
mamiluk 24 июля 2018 | 10:58
союзники Путина почему то не шибко бохатые...хотя, если сравнивать на фоне этих карликовых режимов РАБсия кажется ба-а-лшой и стла-а-ашной....
nikolaitschi 24 июля 2018 | 11:08
Как только у страны появляется лидер, в дверь стучится голод. Сменяемость власти - необходимость. Многообразие идей и мнений - подушка безопасности.
tag188 24 июля 2018 | 11:29
Россия должна помочь братской Венесуэле. Кредит безвозвратный подкинуть в долларах. Ну а российские пенсионеры должны будут затянуть пояса еще немного потуже. Во имя геополитического вЯличия Россиюшки.