Инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов

Это говорится в отчёте Международного Валютного Фонда. По оценкам экспертов МВФ, экономика страны в этом году может упасть на 18 процентов. Специалисты сравнивают гиперинфляцию в Венесуэле с положением Германии после Первой мировой войны. Самой дорогой в Веймарской республике тогда была купюра в 100 триллионов марок, а буханка хлеба стоила 430 миллиардов марок.