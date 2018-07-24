«Единая Россия» сегодня официально выдвинула Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре
Это сообщил вице-спикер фракции Сергей Неверов. Ранее комитетом руководил режиссёр Станислав Говорухин, который умер 14 июня в возрасте 82 лет.
Елена Ямпольская в одной из своих статей написала, что «Сталин был послан России, чтобы страна сохранилась на мировой карте». Кроме того, она выступила редактором книги мирополита Тихона.
Комментарии13
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starokozlovicky2gus 24 июля 2018 | 10:34
Говорухин помер, но не оскудела земля русская на мерзавцев.
danko1 24 июля 2018 | 10:59
starokozlovicky2gus: Мерзавцы нынче "православные" захватывают образование и культуру.
Видно, что совсем желают их уничтожить и ввести домострой и учить, что земля на 3-х китах стоит.
gvs 24 июля 2018 | 10:37
Если даже Тихона редактировала, значит - главным культуристом в Госдуре быть достойна. )))
trans 24 июля 2018 | 10:39
Из той же когорты что Москалькова. Крыски путинские.
sim 24 июля 2018 | 10:40
Это та, которая горячо поддержала повышение пенсионного возраста и гневно осудила его критиков? Россия достойна такого политика!
viktorova 24 июля 2018 | 10:40
Очередной мракобес на посту.
askol2016 24 июля 2018 | 10:41
Не зря эта дамочка так пропагандировала повышение пенсионного возраста. Заработала должность...
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 10:45
После Мединского этой самой культуре хуже уже не станет
tks 24 июля 2018 | 10:47
И это правильно! Больше Ада!!
zkotor 24 июля 2018 | 10:48
Эта та ..ть которая официально получает 44 ляма в год и вещает следующее:
— «Ранний выход на пенсию не является для многих чем-то сакральным. Для многих, не для всех, конечно, это вопрос привычки. Это зона психологического комфорта. И, что самое смешное, действительно только психологического. Я абсолютно убеждена, что бы мне ни говорили, что человек, который говорит «я не хочу работать несколько лишних лет, чтобы нынешние пенсионеры больше получали», автоматически теряет право предъявлять кому бы то ни было, в том числе правительству, любые моральные претензии».
bike_nty 24 июля 2018 | 10:55
Проходите мадам Фурцева
zhrv 24 июля 2018 | 10:58
Госдума и культура, ну какая может быть между ними связь?
nikolaitschi 24 июля 2018 | 11:22
Я в списках читал Архипелаг, Живаго, Мастера и Маргариту. Запомнилось так, что перечитывать не надо. Может быть детей не нужно будет заставлять читать хорошую литературу?