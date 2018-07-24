«Единая Россия» сегодня официально выдвинула Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре

Это сообщил вице-спикер фракции Сергей Неверов. Ранее комитетом руководил режиссёр Станислав Говорухин, который умер 14 июня в возрасте 82 лет.

Елена Ямпольская в одной из своих статей написала, что «Сталин был послан России, чтобы страна сохранилась на мировой карте». Кроме того, она выступила редактором книги мирополита Тихона.