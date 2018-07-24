Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам
Это вещественные доказательства по административным делам, сообщили в сахалинской таможне. Там пояснили, что аппараты не были задекларированы и на них не было получено необходимое разрешение от Роскомнадзора, передаёт ТАСС.
Ранее правительство Японии выразило протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у правительственных чиновников и журналистов в воскресенье.
Комментарии36
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sim 24 июля 2018 | 10:35
Они мало, что дебилы. Они мародеры.
huyt 24 июля 2018 | 10:37
sim: таможенники просто их забрали себе. Наворотов поди много и не дешевые. Банально и просто.
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 10:41
huyt: пусть потомки самураев спасибо скажут доблестным таможникам, что им эти телефоны в их японские жопы не засунули
danko1 24 июля 2018 | 10:48
huyt: Мобильные телефоны, которые есть у всех, никто в декларацию не обязан вносить, в которой надо указывать только оружие, драгоценности, наркотики, деньги, свыше 10 тыс. дол., семена и т.п.
Запредельная дикость и наглость.
andre_klimov 24 июля 2018 | 10:55
danko1:
Они сами себе - закон. А спутниковые телефоны там вообще запрещены указанием ФСБ - со ссылкой на "пограничную зону".
В Индии, например, спутниковые телефоны тоже запрещены, но об этом предупреждают на границе, да и разрешение можно тут же оформить, если причина есть. Например - когда в некоторые уголки Непала едешь, как было в моём случае в своё время.
tvitov66 24 июля 2018 | 10:59
andre_klimov: как пел один православный Батюшка: "Гоп-стоп, Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, Ты много на себя взяла, Теперь расплачиваться поздно, Посмотри на звезды, Посмотри на это небо..."(с)
danko1 24 июля 2018 | 11:02
andre_klimov: Если особые условия пограничной зоны ( что тоже бред со сталинских времен), то и вернуть обязаны были потом на границе.
rus095 24 июля 2018 | 11:05
danko1: уважаемый,не показывайте свою глупость всем- и не путайте пожалуйста мобильные и спутниковые телефоны- это разные устройства связи.
zkotor 24 июля 2018 | 10:57
vlastimil_popogrebski: боюсь, братец, что скоро вам засунут в ваши рашистско-нацистские задницы и не телефоны, а кое что покруче. Соберутся всем миром и таких насуют, как Гитлеру с его "тысячелетним Рейхом", ибо остоеб..ли вы уже всему миру
rus095 24 июля 2018 | 11:09
zkotor: замучаешься засовывать- России есть чем ответить всем вашим засовывателям. И это прекрасно знает весь либерастный мир и от бессилия визжат и гавкают на Россию- ибо укусить то боятся.
edyunia 24 июля 2018 | 11:24
rus095: \\России есть чем ответить\\
Да, все видели мульты от гаранта.
severnaj 24 июля 2018 | 11:25
rus095: Да, все так говорят - и Саддам, где он теперь.....вот Ын тоже страшный зверь - разоружается, нежно так улыбаясь, сразу стал милашкой. И вас вылечат.
barsuchok 24 июля 2018 | 10:37
Российское гостеприимство во всей своей красе.
danko1 24 июля 2018 | 10:39
sim:Дикари-воры в России.
Это как дикие племена отнимали у путешественников всё, так теперь и в России.
А сколько могли на ЧМ у гостей мобильников отнять, но постеснялись.
zkotor 24 июля 2018 | 10:54
sim: так власть же оккупантов-трофейщиков
kottigr1 24 июля 2018 | 10:42
Собираясь в Россию, знайте, что существуют продукты питания, вещи и предметы, которые приезжим запрещено иметь при себе без уведомления. Это:
• все виды оружия, боеприпасы, взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, зажигалки;
• деньги, ценные вещи, ценные бумаги, валюта зарубежных стран;
• оптические приборы;
• наручные и карманные часы;
• продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки);
• духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе;
• наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие вещества, а без медицинских показаний и лекарственные вещества, предметы медицинского назначения;
• электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, множительные аппараты и другая оргтехника;
• ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв, колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием;
• игральные карты;
• фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео- и аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников), средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу;
• любые документы (кроме документов установленного образца, удостоверяющих личность приезжающего);
• компасы, литература по топографии, единоборствам, служебному собаководству, устройству оружия;
• военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней;
• одежда, головные уборы и обувь неустановленных образцов;
• цветные карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелиевые стержни (за исключением синего и черного цветов), краски, копировальная бумага;
• порнографические материалы, предметы;
• электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых электрокипятильников заводского исполнения).
curhatuy6 24 июля 2018 | 11:00
kottigr1: В страну можно пускать только нудистов. Весело живем! Было бы легче, если написали что ЛЬЗЯ:)))
tks 24 июля 2018 | 10:42
Наверное, кому-то из высших тамошних бонз срочно понадобилась спутниковая связь, ибо никакой вообще нет, а связываться со Ставкой Фюрера нужно!
askold_rurik 24 июля 2018 | 10:44
Видать на Крым и Донбасс тоже не было получено разрешение от Роскомнадзора.
tvitov66 24 июля 2018 | 10:56
askold_rurik: дык ещО раньше Ю.Осетия с Абхазией решили мимо Роскомнадзора проскочить ... а у нас фиг проскочишь!
iltrovatore 24 июля 2018 | 11:00
askold_rurik: точно! связь там адская!
pikol 24 июля 2018 | 10:46
Совсем охренели. Представляю ,какой визг бы стоял ,если б обчистили российскую делегацию.
lavrfedotovich02 24 июля 2018 | 11:01
pikol: а как бы манька то прошлась по самураям.
kokeshi 24 июля 2018 | 10:46
Как в КНДР. Когда редкий турист приезжает, всю технику отбирают. Но в КНДР возвращают потом.
hihi2raza 24 июля 2018 | 10:50
Русские свиньи просто украли у японцев телефоны.
andre_klimov 24 июля 2018 | 10:50
"Отжали". Как Шура Балаганов - по привычке.
mamiluk 24 июля 2018 | 10:51
таможенники нарываются на новую русско-японскую войну?...Провоцируют...
andre_klimov 24 июля 2018 | 10:59
mamiluk:
Да японцы просто плечами пожмут и отключат/разрегестрируют аппараты. Какая там, ради Великой Канон, война? Разве что из своей экономической зоны российских рыбачков прогонят в родные воды...
zkotor 24 июля 2018 | 10:52
Совсем потеряв берега эти подворотники не брезгуют уже и банальным гоп стопом
andy66 24 июля 2018 | 10:57
самое обычное воровство
iltrovatore 24 июля 2018 | 11:02
ЖЕСТЬ!
rus095 24 июля 2018 | 11:02
Вот не понятно из за чего весь кипишь либерастов? Ну есть правила,по которым нельзя ввозить в Россию спутниковые телефоны без внесения их в таможенную декларацию. Ну почему либерасты не визжат к примеру из за того что в США например нельзя пересылать в США лекарства и продукты.В случае их обнаружения их просто конфискуют. Есть правила- и в каждой стране их надо выполнять. Мы же не требуем в ресторане Эмиратов буженину и сало- знаем нельзя. Японцам надо было просто задекларировать свои спутниковые телефоны и не было бы никаких проблем. Другое дело,что япошки хотели подчеркнуть что для них на Курилах российские законы не действуют- ну и получили ответочку.
gregor 24 июля 2018 | 11:03
Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам
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Телефоны уже давно у деток местных ФСБ- эшников .
alex_gonchar 24 июля 2018 | 11:06
Это Россия, детка
oneoretwo 24 июля 2018 | 11:26
...гоп-стоп из подворотни уже все оприходовал на карман - бандитствующее ворье, право слово...
sergo_25_26 24 июля 2018 | 11:30
да кто ж их отдаст. Они минимум по штуке баксов стоят.