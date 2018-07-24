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10:31, 24 июля 2018

Прокуратура проверит школу на Алтае, где учатся девочки, которые отрубили котёнку голову

Подростки снимали это на видео и потом разместили это в соцсетях, что вызвало большой резонанс. Родители одной из девочек написали, что они сами в шоке.

Как сообщили в прокуратуре, надзорные органы дадут оценку действиям школьниц, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Комментарии

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ukraminadozemljudobrjt 24 июля 2018 | 10:35

Уголовную планку понижать пора до лет 11.

liliputin_fashist 24 июля 2018 | 10:36

ukraminadozemljudobrjt: РУССКИЙ МИР ВО ВСЕЙ КРАСЕ. Отлично воспитывает детей. И чего это нас другие страны сторонятся?

huyt 24 июля 2018 | 10:47

liliputin_fashist: так потом в ФСИН пойдут работать. А начали с кошечек.

noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:49

liliputin_fashist: Другие страны вас сторонятся потому, что вы признали свое государство принадлежащим исключительно одной нации. И за то, что пачками убиваете из автоматического оружия местное население, вооруженное камнями.

navsegda 24 июля 2018 | 10:58

noxepy_7_40_: parasuk_: Камнями был вооружён Моторолла или Гиви ?

parasuk_ 24 июля 2018 | 10:56

liliputin_fashist: бандера тоже с кошек начинал, а сейчас считается национальным героем на украинде

needroid 24 июля 2018 | 11:16

liliputin_fashist: это точно. В Америке то просто стреляют своих одноклассников из ружей, а тут котятам головы режут... Твари...

ostapbey 24 июля 2018 | 10:38

Так скоро и весь хор паресажают..
Которые орали в микрофоны что дядя Вова мы с тобой..
Даже.!

andre_klimov 24 июля 2018 | 11:03

ostapbey:
Я так понял, что ради патриотического воспитания - не жалко. Кошки ещё нарожают...

lager23 24 июля 2018 | 10:38

Страна оскотинивается по всей вертикали, у кого нет уточек и доступа к путинскому корыту занимается пытками, троллингом, садизмом и "защитой" славянского мира

viktorova 24 июля 2018 | 10:38

Успехи путинской системы школьного образования.

vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 10:41

А чего её проверять, эту школу?
Отличная школа, где первоклассно поставлено духовно-патриотическое воспитание.
А котяты енти наверняка были НАТОвскими агентами, 100%

Сегодня котята, а завтра Донбасс,
Любимая Родина любит так нас.

polikarpich 24 июля 2018 | 11:03

vasya_von_smetankin: Так был же уже некий Мильчаков. "Герой" ещё тот!

zkotor 24 июля 2018 | 10:44

путинские юнармейцы - прямой итог усилий вовы по МАССОВОМУ уродованию душ

noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:52

zkotor: Актер Анатолий Пашинин заявил о том, что он получает удовольствие от военных действий, которые происходят на востоке Украины. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

По его словам, происходящее в Донбассе — «это вам не кино». Он рассказал, как на его глазах ракета попала в автомобиль, в котором находились люди. Пашинин назвал увиденное «фантастическим зрелищем» и лучшим, что он видел за свою жизнь.

tks 24 июля 2018 | 10:45

А Центральные Трубы Российской ТелеКанализации прокурятина проверить не хочет?

butaeff 24 июля 2018 | 10:47

iznasilovat', a potom zazhivo shkuru sniat', a potom opiat' iznasilovat'

chubuk 24 июля 2018 | 10:49

А причем здесь школа? Если проверять, то надо начинать с ТВ и родителей: "... не надо думать. с нами Тот, Кто все за нас решит...".

four_star_captain 24 июля 2018 | 10:51

не пора ли возродить принцип талиона?

four_star_captain 24 июля 2018 | 11:11

four_star_captain: По УК РФ здесь часть вторая ст.245 "Жестокое обращение с животными", совершенное группой лиц по предварительному сговору, с с публичной демонстрацией в сети "Интернет", что наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Как несовершеннолетние, по первому разу, с положительными характеристиками, отделаются они "легким испугом", который забудется через пару лет. А вот если "око за око", Lex talionis, отсечь прелюдно по паре пальцев, ранки обработать... то здесь будет толк и воспитательный и профилактирующий.
https://t.me/four_star_captain

skier64 24 июля 2018 | 11:17

four_star_captain: Шейнин: «Я убивал [людей], дальше что? Вы же сидите, со мной разговариваете. И для многих людей я вполне себе легитимен...»

oneoretwo 24 июля 2018 | 10:52

...так это и не девочки и даже не звереныши...
это - поросль нелюдей, взращенная плешивой действительностью...

andre_klimov 24 июля 2018 | 11:06

oneoretwo:
Ошибаетесь. Эти девочки - будущее России. Их так воспитали - на принципе "Все - враги! Убей врага!". В этом отношении Россия ничем от хамасстана не отличается, к сожалению.

oneoretwo 24 июля 2018 | 11:16

andre_klimov: ...возможно - это "будущее России" ( не завидую я такой россии), но это - не девочки.

nikolaitschi 24 июля 2018 | 11:01

Просто глупенькая девочка, если бы была по-настоящему жестокой, делала бы это с удовольствием и ни с кем не делилась. Она может быть плачет теперь, вспоминая. С ней нужно маме с папой поговорить, а не пинать ее. А возмущенные никогда не слышали, что котят еще и топят? Жестокое зрелище! Нельзя пропагандировать жестокость? А вы телевизор давно смотрели?

parasuk_ 24 июля 2018 | 11:03

nikolaitschi: виноваты родители и засилье либерашек в системе образования :(

polikarpich 24 июля 2018 | 11:15

parasuk_: Значит, Путин всё равно виноват. Он же себя считает "настоящим либералом".

punyoshohlai 24 июля 2018 | 11:16

parasuk_: засилье либерашек в системе образования

Это которые выборы фальсифицируют. Ну, тут ты пальцем в анус такого же ольгинца попал.

polikarpich 24 июля 2018 | 11:24

nikolaitschi: Может и так. Но, скорее всего, некому с ней поговорить.

radionews 24 июля 2018 | 11:08

Вот, это уже подросло поколение россиян, сформировавшееся при Путине, точнее, под влиянием спецвоздействия на мозг россиян. Им в принципе все равно кого убивать, важно получение удовольствия от процесса. На Донбассе русская армия на 146% состоит из та их сверхчеловеков.
Юнармия. Путлерюгенд на марше.

tovarich67 24 июля 2018 | 11:23

Это путинизм во всей красе.это воспитание ненавистью корорую льют из дуроскопа киселевысоловьевы.причем тут дети? Что посеешь то пожнешь.

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