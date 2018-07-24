Работа крупного интернет-магазина электроники Pleer.ru парализована в Москве второй день
Офис заведения так и не открылся, передаёт «Интерфакс». При этом менеджер утверждает, что сайт продолжает принимать заказы и по возможности будет доставлять их с курьерами.
Накануне в Федеральной налоговой службе сообщили, что в рамках совместной проверки с ФСБ пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. Выяснилось, что не были установлены положенные по новым правилам кассовые аппараты, которые передают данные он-лайн в налоговую.
Комментарии6
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blindpew_33 24 июля 2018 | 10:48
О, таки накрыли эту мутную конторку?
Ясно было, что они доиграются со своим налом.
Ну вот, докатилось и до них.
compare 24 июля 2018 | 11:27
blindpew_33: вы видимо,ни разу не приобретали там ничего,раз говорите такие глупые слова...это-один из немногих магазинов.с адекватными ценами и отличным персоналом...не имейте привычки "подсыкивать" по таким поводам,это вас не украшает,и никоим образом не повлияет на устоявшееся доброе отношение к магазину тех,кто пользуется их услугами.ю не верьте слухам,а привыкайте пользоваться своей говой,если конечно,она способна на это))
kottigr1 24 июля 2018 | 10:48
Экспроприация экспроприаторов - начальный этап социалистического обобществления, процесс ликвидации частной собственности в РФ посредством изъятия средств производства у собственников (эксплуататоров) в принудительном порядке и передачи их в собственность трудящихся.
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 11:08
kottigr1: трудящиеся интересуются , где очередь занимают для получения в собственность
kottigr1 24 июля 2018 | 11:12
vlastimil_popogrebski: В РФ народ делится на две категории..
Это хозяева жизни..
И слуги народа..
Вы из каких сами будете ? Из слуг или из барчуков .. ?
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 10:50
Интересно, у кого ФСБ отжали крышу для бизнеса на этот раз? У МВД?