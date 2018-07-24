Работа крупного интернет-магазина электроники Pleer.ru парализована в Москве второй день

Офис заведения так и не открылся, передаёт «Интерфакс». При этом менеджер утверждает, что сайт продолжает принимать заказы и по возможности будет доставлять их с курьерами.

Накануне в Федеральной налоговой службе сообщили, что в рамках совместной проверки с ФСБ пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. Выяснилось, что не были установлены положенные по новым правилам кассовые аппараты, которые передают данные он-лайн в налоговую.