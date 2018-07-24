В сотнях российских храмах звонарей заменили роботами
В РПЦ объясняют это нехваткой кадров на фоне масштабного роста количества церквей.
Системы электрозвонарей могут стоить от 80 до 500 тысяч рублей в зависимости от производителя, сложности в доставке и установке, пишет «Медуза». Первые такие роботы начали появляться еще в 90-х годах. В них записывается несколько десятков церковных мелодий, при этом ряд производителей допускает и ручное исполнение, отмечает издание. В РПЦ никак не ограничивают появление электрозвонарей, называя это нормальной практикой не только в России, но и в Греции. Звонарей не хватает не только в отдаленных регионах и маленьких селах, но и в центральном регионе, рассказал один из собеседников «Медузы». Настоятель одного из подмосковных храмов говорит, что из-за этого электроника учитывается в стоимости строительства новых церквей. Автомат в большинстве случаев играет лучше человека, уверен священнослужитель. Впрочем, ряд других собеседников считают иначе. А руководитель колокольных звонов храма Христа Спасителя и храмов Московского Кремля Игорь Коновалов заявил, что в них электронный звонарь не появится никогда.
Сейчас в России 40 тысяч храмов. В РПЦ предполагают, что с нынешними темпами строительства через 30 лет их будет в два раза больше.
Комментарии15
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seryj_wolk 24 июля 2018 | 10:08
В пределе и Гундяев заменяем. Гундосить молитвы робот может не хуже. И нанопыль ему не страшна.
post_v 24 июля 2018 | 10:12
seryj_wolk:
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21 октября 2017 было объявлено, что в так называемой "ЛНР" будут изгонять бесов с помощью колокола из Москвы. Боевики установили в Луганске 120-ти килограммовую копию «Колокола Победы».
почему очень серьезный вопрос:
- какой колокольный звон лучше изгоняет бесов и дьявола - православный звон, или же католический ?
- и почему в России в православных церквях есть карильоны, но нет органов?
huyt 24 июля 2018 | 10:22
post_v: Так прикрываются церковью и верой. да и закон приняли, чтобы якобы защитить от оскорбления их.А на самом деле большинство попов это -обыкновенные жулики. Ездят в основном на внедорожниках, носят золотые цепи толщиной в палец и не платят никаких налогов.
danko1 24 июля 2018 | 10:29
huyt: Мало того, что стары церкви пустые стоят, так еще новых по соседству добавили, в которых людей вообще не бывает.
Но Гундяеву на людей и прихожан наплевать. Он их и роботами заменить сможет и заставит их свечки покупать. И каждую семью обяжут своего робота иметь.
А вот недвижимость и земля ему доход куда больший приносят.
huyt 24 июля 2018 | 10:49
danko1: А может заменить самого Гундяева ? Роботом.
nusipusi 24 июля 2018 | 10:31
huyt: однвко дань они платят исправно
polsan 24 июля 2018 | 10:26
post_v: Православная Церковь отказалась и от скамеек.
Когда же, речь идет о здоровых людях, как сказал митрополит Московский Филарет (Дроздов) : «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя – о ногах» . Но даже больным, если они в силах, во время чтения Евангелия лучше стоять.
gardaratat 24 июля 2018 | 11:02
seryj_wolk:
гундяев страшен для нанопыли.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:11
Нормально. Котики-роботы на сайте комментируют, а чем звонари-роботы хуже? Знай долдонь всякую чушь с утра до вечера. Возможно, кстати, что это одни и те же роботы, тащемта.
eduard53 24 июля 2018 | 10:19
* * *
По тяге судя к роскоши несметной,
Вся вертухаль, с кремля до патриарха,
Лишь звону злата верит беззаветно,
Пред адом не испытывая страха.
viktorova 24 июля 2018 | 10:19
Давно пора и настоятелей всех заменить на роботов. Толку больше будет. Хотя.... воровать можно и роботов научить.
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 10:24
viktorova: давно пора все народонаселение на роботов заменить. Трудолюбивы, преданны Президенту, пенсий не требуют, Майданы не устраивают
sm59 24 июля 2018 | 10:23
Вчера позвонил всевышнему. По срочному делу.
Как всегда - "вне доступа".
И нахрена мне такой всевышний?
askol2016 24 июля 2018 | 10:33
Верующие тоже могут веровать виртуально: посылать батюшке смс-сообщения или по электронной почте...
nikolaitschi 24 июля 2018 | 10:53
Там все давно пора автоматизировать автоматизировать.