В сотнях российских храмах звонарей заменили роботами

В РПЦ объясняют это нехваткой кадров на фоне масштабного роста количества церквей.

Системы электрозвонарей могут стоить от 80 до 500 тысяч рублей в зависимости от производителя, сложности в доставке и установке, пишет «Медуза». Первые такие роботы начали появляться еще в 90-х годах. В них записывается несколько десятков церковных мелодий, при этом ряд производителей допускает и ручное исполнение, отмечает издание. В РПЦ никак не ограничивают появление электрозвонарей, называя это нормальной практикой не только в России, но и в Греции. Звонарей не хватает не только в отдаленных регионах и маленьких селах, но и в центральном регионе, рассказал один из собеседников «Медузы». Настоятель одного из подмосковных храмов говорит, что из-за этого электроника учитывается в стоимости строительства новых церквей. Автомат в большинстве случаев играет лучше человека, уверен священнослужитель. Впрочем, ряд других собеседников считают иначе. А руководитель колокольных звонов храма Христа Спасителя и храмов Московского Кремля Игорь Коновалов заявил, что в них электронный звонарь не появится никогда.

Сейчас в России 40 тысяч храмов. В РПЦ предполагают, что с нынешними темпами строительства через 30 лет их будет в два раза больше.