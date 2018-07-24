Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам
Это вещественные доказательства по административным делам, сообщили в сахалинской таможне. Там пояснили, что аппараты не были задекларированы и на них не было получено необходимое разрешение от Роскомнадзора, передаёт ТАСС.
Ранее правительство Японии выразило протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у правительственных чиновников и журналистов в воскресенье.
Комментарии26
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malinskii 24 июля 2018 | 10:07
давно ли отменили регистрацию сотовых при въезде в рашу и хохляндию. а тут с шпиенскими трубами приперлись.
huyt 24 июля 2018 | 10:13
malinskii: Раньше при Хрущёве и тиране Сталине даже телевизоры и динамики регистрировали. Видимо боялись, а вдруг " что-то не то" поймают этим телеящиком.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:17
huyt: Только в том случае, если хозяин был украинцем.
dataan 24 июля 2018 | 11:00
Ну хотя бытелефоны. И то хорошо. С паршивой овцы хоть шерсти клок
tvitov66 24 июля 2018 | 10:21
huyt: согласно священному культу Карго это их добыча! Тем более что нацЛидер не против таких мер изъятия ценностей
zztop1960 24 июля 2018 | 10:32
tvitov66: В детстве эти ребята бегали вокруг иностранцев и выпрашивали жевательную резинку , теперь подросли и начали изымать телефоны , стали опытнее
tvitov66 24 июля 2018 | 11:01
zztop1960: никого не убили - и на том спасибо ... а могли и пальнуть!
gardaratat 24 июля 2018 | 11:04
tvitov66:
телефоны уже в кремле.
позорники... так и ищут, чего бы с.....ть.
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 10:10
Классно придумали бойцы таможенного фронта - просто забрали себе понравившиеся им телефоны японцев и всё!
seryj_wolk 24 июля 2018 | 10:20
mikhail_spb_: И эти людишки непрерывно скулят о русофобии! Претендуют на всеобщую любовь. Как аукнется, так и откликнется, что посеешь, то и пожнешь.
sprav77 24 июля 2018 | 10:30
mikhail_spb_: Это будет наше изобретение. Их отправят в Сколково?
jamba 24 июля 2018 | 10:11
Все верно, по закону "Что к нам попало, то пропало";))))))))))))))))))))))))
antiboh 24 июля 2018 | 10:11
Я не в курсе,а что у нас роскомнадзор сейчас уже и пограничные с таможенными дела решает?
А то что отобрали -весело.
tvitov66 24 июля 2018 | 10:19
antiboh: ну значит жди ответочку в виде санкций или тоже чоныть отберут - повеселишься
boooben 24 июля 2018 | 10:11
Папуасы добыли себе трофеи. Да вот только использовать их все равно не получится.
kondrakr 24 июля 2018 | 10:17
boooben: Отлично получится! Их будут показывать вождю как оригинальные национальные разработки, не имеющие аналогов в мире.
venmud 24 июля 2018 | 10:13
Вот это - по-нашему, по-хозяйски - все в дом. Надо еще эти ... у этих ... забрать. Тфу, мысль куда-то в ... ушла. Наливай для повышения производительности высокоинтеллектуального труда.
sg91 24 июля 2018 | 10:15
Япошки прекрасно знают об этих правилах, но все таки каждый раз провоцируют, прутся со спутниковыми. На территории России действуют свои законы и их надо соблюдать, если хочешь находиться на ее территории.Ускоглазики таким образом пытаются свои претензии на острова показать. КАк говорится, довыебывал..сь
kottigr1 24 июля 2018 | 10:19
sg91: На территории России действуют свои законы и их надо соблюдать..
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Въезд в РФ - только с кольцом в носу и патриотичной трехцветной набедренной повязке .. ! Уважайте Законы нашего племени, мать вашу.. !!!
orein51 24 июля 2018 | 10:18
а если по-русски, то СВОРОВАЛИ...обычное явление...
sm59 24 июля 2018 | 10:20
Это вам за Цусиму, гады!!!
zabairalec 24 июля 2018 | 10:22
Для особо одарённых либерастов и прочих дятлов поясняю, спутниковые телефоны при ввозе на территорию России подлежат обязательному декларированию. Потомки самураев решили выпендриться и не декларировать, доказывая тем самым, что острова японские и на них законы России не действуют. Итог на лице))))... япошкам доходчиво объяснили кто они на этих островах)))).... Либерастики! учите матчасть и хотя бы иногда включайте мозги). последнее (о мозгах) касается тех, у кого они есть или кто так считает)))
askol2016 24 июля 2018 | 10:25
Иностранные туристы! Добро пожаловать в гостеприимную Россию! Да не забудьте взять с собой гаджеты подороже. (А то мы тут поиздержались, денег не хватает)
gibs 24 июля 2018 | 10:27
Здравствуй!!!! , Северная корея!!!!
punyoshohlai 24 июля 2018 | 10:30
Гопники отжали трубы. Это Россия, сынок
rom8883 24 июля 2018 | 10:39
Телефоны стали такой же необходимостью, как очки или зажигалка. Японцам в голову не могло придти, что их надо декларировать. И кто получается Азия?