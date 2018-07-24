Постпред США при ООН заявила, что Америка и Россия никогда не будут друзьями
«Это факт», — сказала в интервью CBN Никки Хейли. – «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем», — подчеркнула дипломат.
Недавно на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом России Дональд Трамп заявил, что доверяет и своей разведке, и Владимиру Путину, когда речь идёт о том, вмешивалась ли Россия в американские выборы. В США это вызвало скандал, и позже Трамп отказался от своих слов.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trans 24 июля 2018 | 10:08
Трамп любит поливать Обаму грязью что тот все делал плохо. А сам только языком может трепать. Вон как Трамп заливал что одна их его целей это понижение цен на нефть. Но почему-то Обама их смог снизить, а при Трампе они снова высокие. Может все же компромат животворящий делает свое дело?
danko_voila 24 июля 2018 | 10:09
trans: в дурдом эту дуру отправить к данко1 и Терезе мей.
dataan 24 июля 2018 | 10:54
Ники с похмела похоже ляпнула. Не обращайте внимание. Пустое.
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 10:12
Надеюсь, когда нацдилер закончит пахать на галере, американцы начнут доверять новой России и мы будем друзьями?
glotov 24 июля 2018 | 10:12
Но - знаю я - никогда
Не назову Тебя "Мой"! (с)
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:15
Упёртое пещерное русофобство, это отличительная черта американской внешней политики двадцать первого века. Правящей верхушке, состоящей из международных финансовых спекулянтов, и воротил ВПК выгодно поддерживать антирусскую истерию, зомбируя полмира и собственное население, и загребать деньги лопатой, увеличивая свое влияние в мире. Позорище!
antiboh 24 июля 2018 | 10:32
noxepy_7_40_: Что-то такое ощущение,что пещерное русофобство продуцирует и подогревает российская власть. Ищи кому выгодно.
kottigr1 24 июля 2018 | 10:34
noxepy_7_40_: Поговаривают, что входе последней встречи президентов Трампа и Путина, близорукая Мелания Трамп на банкете взяла Владимира Владимировича на руки, накормила остатками еды из тарелки и почесала его за ушком...
ppvngavr 24 июля 2018 | 10:41
noxepy_7_40_: поражает воображение, как много ВАТЫ на сайте Эха. Просто караул!
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:45
ppvngavr: Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашей женской консультации. Жизнь, вообще, прекрасна и удивительна, котик, не находишь?))) Кстати, по-моему, сейчас в каждом детском садике есть курсы компьютерной грамотности, где маленьким мальчикам объясняют, что использовать без надобности повышенный регистр признак тупого быдла. Или ты в бабушатнике воспитывался?
dataan 24 июля 2018 | 10:56
noxepy_7_40_: Да, похоже малыш ppvngavr заблудился на просторах тырнета. :))
motooppic 24 июля 2018 | 10:15
все верно. С тупорылыми пиндосами мало кто дружить захочет!
mikr 24 июля 2018 | 10:16
Никогда не говори "никогда" - рассказывалось в одном старом западном фильме про шпионов.
Как показывает практика, лучшим залогом крепкой дружбы является возможность уничтожить закадычного друга в любой момент. В настоящее время Россия успешно продвигается в деле овладения возможностью уничтожения США. И недалек тот день, когда американцы осознают возможность крепкого российского рукопожатия на своем горле. Вот тогда и вернемся к разговорам о дружбе.
don_ballon 24 июля 2018 | 10:25
mikr: Интересно, вы так молоды, что не помните гонки вооружений США-СССР и её результата, или так глупы, что не можете проэкстраполировать ситуацию прошлого на сегодня? США может задушить Россию без применения насилия в три клика. И разумеется, демократия никогда не будет другом диктатуре.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 10:41
don_ballon: Ахахаа! Котик-стратег)))))) Ну, расскажи, котик-стратег, допустим, задушит. Дальше что?
ostapbey 24 июля 2018 | 11:23
noxepy_7_40_: а дальше что??
А дальше парад суверенитетов..
Вот предусмотрительно Татарстан и Чечня не подписали федеративный договор..
И то потому что русские в России останутся с разбитым корытом.
Без своего национально-территориального образования.
Даже..
timwlad78 24 июля 2018 | 10:23
Ну вообще то это и в Библии писано на счёт отношений между братьями Каином и Авелем и потому всем понятно что слабых бьют .И потому нужен ресурс для образования р создания тем самым ресурсов для своей защиты,содержания и развития.
Все остальное спекуляцими чтобы делать других дураками и тем самым ослабив болтовней о якобы существующим гуманизме,хотя все стараются нажится на других и эксплуатируя рабским принуждением содержать агрессивную бестолочь не способных к созданию.
Потому и сказано в библии,гомосексуализм это смертельный грех так как это потакание к развитию самовлюблённого нациста и порабощению других для собственного удовлетворения.
Гомосексуализм есть нацизм.
Так что для нормальных отношений нужно совместное равноправное экономическое развитие.но не паратизм одного над другим.
ostapbey 24 июля 2018 | 11:26
timwlad78: вот ты, к примеру, махровый федераст.
И кто тебе ближе из гомосяков?
Для твоего равноправного партнерства даже??
azt 24 июля 2018 | 10:23
А у них и не было никогда друзей.
ruzke_reptiloid 24 июля 2018 | 10:26
и Слава Богу, это хорошая новость.
ppvngavr 24 июля 2018 | 10:31
Нацлидер очень точно соответствует российской ВАТЕ, которой, как известно из ФОМ, ВЦИОМ и Левады, не менее 50% населения. Поэтому не думаю, что след нацлидер будет чем-то более существенным, чем прическа, отличаться от нынешнего. Как и его дружбанство с Президентами США :)
askol2016 24 июля 2018 | 10:38
Мы сможем стать друзьями Западу и Америке в частности, но только, тогда, когда путинизм (и большевизм) будет искоренен в стране. А это дело не одного поколения
delovoy_podolsk 24 июля 2018 | 10:41
Как можно доверять государству и его лидеру, которые так многопланово и так долго издеваются над своим же населением? Довели людей до того, что даже корова в личном хозяйстве стала нерентабельна. Это что за дурдом? Как можно доверять что-либо людям, доведших своих жителей до того, что заработать легально стало просто невозможно, а пенсионные накопления просто украли и как с гуся вода, да ещё и огрызаются. Недоумков нет. Путин и его последыши говорят, что вот они решают конкретные задачи... Так и хочется спросить: И каков эффект?
...ждать доверия от других? Помилуйте, кретинизм бывает всякого уровня, но это уже предельная стадия, если кто-то ещё возмущается по поводу позиции людей из США.