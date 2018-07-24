Постпред США при ООН заявила, что Америка и Россия никогда не будут друзьями

«Это факт», — сказала в интервью CBN Никки Хейли. – «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем», — подчеркнула дипломат.

Недавно на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом России Дональд Трамп заявил, что доверяет и своей разведке, и Владимиру Путину, когда речь идёт о том, вмешивалась ли Россия в американские выборы. В США это вызвало скандал, и позже Трамп отказался от своих слов.