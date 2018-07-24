Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте» о притеснении коренных жителей
Об этом пишет сайт «Тайга-инфо» со ссылкой на копию постановления о возбуждении уголовного дела. В своей записи 30-летняя Лидия Баинова, в частности, рассказала, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что вход туда только русским. Сама Баинова считает, что уголовное дело связано с её общественной деятельностью – она занимается популяризацией хакаской культуры.
Комментарии10
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efilika 24 июля 2018 | 10:14
Ну что, статья про экстремизм работает? И так со всеми нашими законами. Или умышленно приняли, чтобы душить любое несогласие, что наиболее вероятно, либо одним местом думали.
huyt 24 июля 2018 | 10:32
efilika: В совке 58-я была, теперь 282 или 228. Но суть дела такая же.
kottigr1 24 июля 2018 | 10:16
В нынешней России преступники винтят любого за то что кто-то рассказывает о преступлениях.. страна Воров-в-Законе...
pavelmistery 24 июля 2018 | 10:25
- Мы плохо играем в футбол!...
тук-тук-тук
- Это ФСБ! Вы обвиняетесь в экстремизме
- У нас дома вода уже 5 день не идет...
тук-тук-тук
- ФСБ. Кажется вы недавно писали что-то экстремистское. Пройдемте, гражданочка
- Хохлы не люди! Скакунов на бутылку! Кастрюлеголовых в печку!
тук-тук-тук
- Поздравляем! Вы награждены медалью за огромный и важный вклад в развитие дружбы между народами!
navsegda 24 июля 2018 | 10:28
"Только для русских " шикарно , развалим Россию
mamiluk 24 июля 2018 | 11:04
navsegda:шикарно разваливают...наступление на языки местных народов...во имя "русского мира" -эта фашистская концепция по мнению диктатора позволит удержаться в кресле ещё какое -то время:пока стравленные по нац. признаку народы будут выяснять между собой отношения...
Ещё одна папка для гаагского суда в череде преступлений антинародного режима.
gibs 24 июля 2018 | 10:30
Какая Хакасия???? ---- РУССКИЙ!!! и точка.... а то иш , поразвелось тут всяких....
ka_mate 24 июля 2018 | 10:56
Экстремизм - это наше всё.
alex_gonchar 24 июля 2018 | 11:10
В России наказывают не преступника, а того, кто рассказал о преступлении...
come_on 24 июля 2018 | 11:13
Как и следовало ожидать экстремизмом назвали не заявление, что вход только для русских, а пост об этом в фсбшном "Вконтакте".