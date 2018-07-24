Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте» о притеснении коренных жителей

Об этом пишет сайт «Тайга-инфо» со ссылкой на копию постановления о возбуждении уголовного дела. В своей записи 30-летняя Лидия Баинова, в частности, рассказала, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что вход туда только русским. Сама Баинова считает, что уголовное дело связано с её общественной деятельностью – она занимается популяризацией хакаской культуры.