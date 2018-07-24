Российские IT-компании предложили скорректировать законопроект ФСБ о шпионской технике

По мнению участников рынка, из-за нечетких формулировок документ может грозить уголовным наказанием для разработчиков софта.

Совет Торгово-промышленной палаты по развитию информационных технологий и цифровой экономики направит в ФСБ свои предложения к законопроекту. Об этом пишет Коммерсантъ. Речь идет об инициативе о средствах для негласного получения информации. В документе вводится определение таких технических средств, которое должно отделить их от бытовой электроники для массовых потребителей.

Участники IT-отрасли недовольны определениями, прописанными в законопроекте. Шпионской техникой, например, можно будет счесть программное обеспечение, которое передает разработчику информацию о попытках взлома или ошибках. Однако такая функция есть у большинства программ – она направлена на защиту и техническую поддержку продукта. Разработчики опасаются, что в результате может увеличиться количество пиратского софта, поскольку они больше не смогут следить за нарушением своих прав на интеллектуальную собственность под угрозой уголовного наказания.

Законопроект ФСБ о шпионской технике появился после громкого уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы.