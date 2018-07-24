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10:01, 24 июля 2018

Российские IT-компании предложили скорректировать законопроект ФСБ о шпионской технике

По мнению участников рынка, из-за нечетких формулировок документ может грозить уголовным наказанием для разработчиков софта.

Совет Торгово-промышленной палаты по развитию информационных технологий и цифровой экономики направит в ФСБ свои предложения к законопроекту. Об этом пишет Коммерсантъ. Речь идет об инициативе о средствах для негласного получения информации. В документе вводится определение таких технических средств, которое должно отделить их от бытовой электроники для массовых потребителей.

Участники IT-отрасли недовольны определениями, прописанными в законопроекте. Шпионской техникой, например, можно будет счесть программное обеспечение, которое передает разработчику информацию о попытках взлома или ошибках. Однако такая функция есть у большинства программ – она направлена на защиту и техническую поддержку продукта. Разработчики опасаются, что в результате может увеличиться количество пиратского софта, поскольку они больше не смогут следить за нарушением своих прав на интеллектуальную собственность под угрозой уголовного наказания.

Законопроект ФСБ о шпионской технике появился после громкого уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы.

Комментарии

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danko_voila 24 июля 2018 | 10:07

Где бабка данко1 спец в шпионской техники?

huyt 24 июля 2018 | 10:10

danko_voila: У питерского гопника кругом одни шпиёны. А это уже параноя получается.

kottigr1 24 июля 2018 | 10:13

huyt: Чего бы в России не строили, а в итоге получается построить только ГУЛАГ...

danko_voila 24 июля 2018 | 10:16

kottigr1: 5 детских садиков, 6 котингеров, 7 пивных, 3 дур дома. 6 майданутых. 1 юморной тролль. 0,5 опущенной бабки1.

huyt 24 июля 2018 | 10:26

danko_voila: А курганская корова наверно за кем-то шпиёнила,да ?

mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 10:07


Так чекистами и задумывалось - чтобы как можно больше людей жило под их Дамокловым мечом.
Чтобы любого можно было схватить и раскрутить дело, зарабатывая боевые ордена, звания, квартиры и премии.
А также для рэкета производителей.

danko_voila 24 июля 2018 | 10:14

mikhail_spb_: так. Можно, вроде, вероятно, отнюдь, раскрутить, что бы. Ордена, премии. Для. Было. Так же. Под. Тролль юморной опущенный. Внук данко1.

vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 10:10

Российские IT-компании - они, ну прямо, как дети несмышлёные...
Будто бы не понимают, что "нечёткие формулировки" именно для того и нужны, чтобы любой пункт этих самых "формулировок" "можно будет счесть" так, как это будет выгодно ФСБ.
А "курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы", нужно наградить Героем России за такой прекрасный повод для очередных "нечётких формулировок".

kondrakr 24 июля 2018 | 10:14

Так не разрабатывайте софт. Можно подумать, в мире некому больше это делать?

viktorova 24 июля 2018 | 10:16

Хороший климат для айтишников. Не в России.

sprav77 24 июля 2018 | 10:28

У нас все законы так сформулированы- не чётко, двояко. Наука процветает.

gibs 24 июля 2018 | 10:33

ВСЕ , кто пишет на непонятном для товарища майора языке --- шпиЁны!!!!!

putin_itogy 24 июля 2018 | 10:36

В шпионском государстве где правит чекистский Вошдь гопник, скоро будет править примитив - вертушка ВЧ, и ничего более.
Всё остальное запрещено по Понятиям.
Все старые рухляди Нивы на учёт в воекоматы комиссариаты.
Готовься быдло к скорой войне,
с подлым(для Вошьдя) Западом.
Вошдь по кусочкам, с любовным трепетом, восстанавливает разбитый "хрустальный сосуд Совка..(хрусталь был страшным дефицитов в Совке..)
Вошьдь озабочен уже 18 лет, восстановить справедливость, "величайшей трагедии ХХ века", - развал Совка-Гулага..
Вошьдь хочет войти в Историю, как - "восстановитель", вован - Великий 1-й.

(комментарий скрыт)

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