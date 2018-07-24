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09:32, 24 июля 2018

«Единая Россия» сегодня официально выдвинула Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре

Это сообщил вице-спикер фракции Сергей Неверов. Ранее комитетом руководил режиссёр Станислав Говорухин, который умер 14 июня в возрасте 82 лет.

Елена Ямпольская в одной из своих статей написала, что «Сталин был послан России, чтобы страна сохранилась на мировой карте». Кроме того, она выступила редактором книги мирополита Тихона.

Комментарии

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yralez 24 июля 2018 | 09:40

Не абы кабы , а уже славную делами......душителя.

romashka__ 24 июля 2018 | 09:46

Сталинистку в комитет по культуре?

post_v 24 июля 2018 | 09:50

romashka__:
===========
«Певец воинствующего холуйства», «редакторша жалкая», «шавка михалковская»

(это Ямпольская в газете "Культура" от 16.10.2013 процитировала фразы в свой адрес)

rihard 24 июля 2018 | 09:51

romashka__: Бред и махровый консерватизм сегодня в почете у властей.

huyt 24 июля 2018 | 10:03

romashka__: Да. Скоро у неё святыми наверно будут палачи Берия, Ежов и Ягода.

avp235 24 июля 2018 | 10:06

romashka__:
Ждите новое "Петербургское" дело.

antiboh 24 июля 2018 | 10:07

romashka__: Причём православную сталинистку.
Сколько мерзости ещё в стране..не вывести это столетиями..

jamba 24 июля 2018 | 09:54

Редкостное "создание";))) Считает аморальными тех, кто протестует против т.н. путинской "пенсионной реформы"! Официальный годовой доход депутатши, около 45 млн. руб/год))))))))))))))))))))))))))))))))

gregor 24 июля 2018 | 09:55

«Единая Россия» сегодня официально выдвинула Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре
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И что тут удивительного ?
Каков менталитет и генофонд большинства ,после селекции упыря сталина , такова и культура должна быть .
Вот кампучийцы с мозгами , они больше не хотят Пол -Пота .... ,а вот большинство россиян хОчЮт повторить .... . Потому ,как всё умное и адекватное в большинстве своём упырь сталин умертвил , ну а вертухайское племя разрасталось .
Результат на лицо . В России нет ни дорог ,ни друзей .
Но есть вертухаи и их филиалы - портянки ,титушки , ноды ,сербы , казаки ряженные , кадилы , хунвейбины -мотоциклетки , молодые гвардии ,нашисты и ...прочая пакость позорящая страну .
Очень показательно ,что они себя называют русским миром .
Лично я с таким определением не согласен . Это не русский мир ,надеюсь .
Но может я и не прав в надеждах .

compare 24 июля 2018 | 10:30

gregor: да получается,что "с мозгами дружит" почти все население планеты,как показывает ход Истории...не желающих этой "дружбы",уже действительно,можно сосчитать на пальцах..печально,что в этих пальцах мы-на первом плане..

gregor 24 июля 2018 | 10:46

compare:
Именно .
Думается ..и Куба и Северные Корейцы , скоро будут в адекватном пространстве с чувством собственного достоинства и качеством жизни ,как у соседей .
Кто останется ? Россия ...со своими друзьями - террористы хамас ,террористы хезболла , людоеды из островов Океании и прочий сброд недоумков .

ostapbey 24 июля 2018 | 10:44

gregor: прав не прав??
А какую скрепу вы предложили бы для этого?
Тут не скрепа нужна, а удаление лишней хромосомы.
Желательно по-русски. Через задний проход вместе с гландами.
Которые, гланды, не владеют русским языком даже..

gregor 24 июля 2018 | 10:56

ostapbey:
Я думаю , всё зависит в России от Пахана .
Пахан скажет завтра коммунизим .... большинство одобрямс . Скажет завтра фашизм .., одобрямс и большим усердием .
Скажет завтра будем стараться жить ,как в адекватных странах , тоже одобрямс .... .
Скажет пытать заключённых ,которые против воров и жуликов ...... с большим удовольствием одобрямс .
Прикажет не пытать .... будут стараться не пытать .хоть менталитет будет сопротивляться .
Это моё мнение ,никому не навязываю .
Уверен ,завтра Ким Северный скажет ату Америку ,будет одобрямс 99,99 % .
А если скажет соединяемся с Южной Кореей и будем жить по человечески .., те же 99,99 будут одобрямс .
Так же и в России ,лично я уверен в этом
. Завтра же Путин назначит Навального премьер министром со всеми полномочиями и те же 86 % будут одобрямс .
А скажет посадить Навального на 5 лет то же одобрямс и тоже те же 86 % .
Так что ...... что телевизор скажет ртом Пескова от имени Кремля , то и одобрямс большинством .
Менталитет ,однако .

orein51 24 июля 2018 | 10:21

янпольска-мединска?

compare 24 июля 2018 | 10:27

надо же так...и выбрали самую негодную,с точки зрения Культуры кандидатуру...верны своему "курсу" на раскультуривание.

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