"Лесные пожары в Греции уничтожили недалеко от Афин более 500 загородных домов и 200 машин"

«Ущерб просто катастрофический», — сказал в эфире телеканала ЭРТ мэр портового города Рафина. По сведениям агентства ДПА, число жертв выросло до 50 человек. До этого официально сообщалось о 24 погибших. Есть опасения, что этот список будет расти, потому что многие люди разыскивают своих родственников, о судьбе которых пока ничего не известно.

Пожары возникли на фоне 40-градусной жары и сильного ветра.