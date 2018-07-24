Лесные пожары в Греции уничтожили недалеко от Афин более 500 загородных домов и 200 машин
«Ущерб просто катастрофический», — сказал в эфире телеканала ЭРТ мэр портового города Рафина. По сведениям агентства ДПА, число жертв выросло до 50 человек. До этого официально сообщалось о 24 погибших. Есть опасения, что этот список будет расти, потому что многие люди разыскивают своих родственников, о судьбе которых пока ничего не известно.
Пожары возникли на фоне 40-градусной жары и сильного ветра.
Комментарии3
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olegleon 24 июля 2018 | 09:39
ну с домами то понятно, а почему машины не убрали?
perestarok 24 июля 2018 | 10:02
olegleon: "ну с домами то понятно, а почему машины не убрали?"
Машины застрахованы.
perestarok 24 июля 2018 | 09:59
"Лесные пожары в Греции уничтожили недалеко от Афин более 500 загородных домов и 200 машин"
Во что Путин наделал, накаляя мировую атмосферу!