Прокуратура проверит школу на Алтае, где учатся девочки, которые отрубили котёнку голову
Подростки снимали это на видео и потом разместили это в соцсетях, что вызвало большой резонанс. Родители одной из девочек написали, что они сами в шоке.
Как сообщили в прокуратуре, надзорные органы дадут оценку действиям школьниц, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Комментарии13
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huyt 24 июля 2018 | 09:36
Если несовершеннолетние, то пусть несут ответственность родители. Есть даже статья в уголовном кодексе.
gordy 24 июля 2018 | 10:07
"Родители одной из девочек написали, что они сами в шоке."
Боятся, что перейдут на более крупную добычу?
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 09:41
Видимо, девочки закаляют характер, готовясь стать беспощадными патриотками?
lazich 24 июля 2018 | 09:45
mikhail_spb_: А с чего ещё начинают мажоры, которые давят пенсионеров на переходе?
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 09:47
mikhail_spb_: Коллега, вы классно сечёте поляну! Видный московский либерало-креакл, после того, как зарезал свою жену, тоже всё тупо на патриотов валил. Чувствуется в вашем высказывании партийная закалка и классовое чутьё!
mi_62 24 июля 2018 | 09:44
начинают с кошечек, потом идут работать в полицию, ту же прокуратуру, СК, ФСИН....
gregor 24 июля 2018 | 10:09
mi_62:
Потом становятся Президентом и бомбят Грузию , Украину ,Сирию .
Убивают возле Кремля оппозиционеров , убивают журналистов ,травят ядами людей по всему Миру .
Во общим упырь ,он и есть упырь , ему всё равно ,что котёнку голову отрубить , что ребёнка в пузик поцеловать ,что журналиста убить ,что соседа оккупировать ...... .
Менталитет ,однако .
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 09:45
Нормально. Вырастет, будет людей рубить, как видный московский либерало-креакл Лёша Кабанов.
gregor 24 июля 2018 | 09:45
Прокуратура проверит школу на Алтае, где учатся девочки, которые отрубили котёнку голову
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Видать насмотрелись телевизора с киселёвыми и соловьёвами , ну а после кургиняна , совсем головой ослабли , будущие российские мамаши .
nikvol 24 июля 2018 | 09:54
Пороть нужно.
peresvet73 24 июля 2018 | 09:54
А может устроить традиционный обыск в доме у местного попа? Кто получает финансирование за "духовные скрепы".
compare 24 июля 2018 | 10:25
будут изымать у юных мразей лишнюю хромосому,через задницу?
fedor57 24 июля 2018 | 10:31
Мрази малолетние. Из таких потом вырастают садисты и убийцы.