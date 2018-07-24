Прокуратура проверит школу на Алтае, где учатся девочки, которые отрубили котёнку голову

Подростки снимали это на видео и потом разместили это в соцсетях, что вызвало большой резонанс. Родители одной из девочек написали, что они сами в шоке.

Как сообщили в прокуратуре, надзорные органы дадут оценку действиям школьниц, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.