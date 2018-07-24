Следственный комитет начал проверку после сообщений о голодовке шахтёров в Забайкалье
Сотрудники СК выехали в посёлок Вершино-Дарасунский. Как сообщается, будут опрошены руководители предприятия и изучены бухгалтерские документы.
Ранее в прокуратуре Забайкалья, сообщили, что 90 шахтёров Дарасунского рудника приостановили работу, 33 из них начали голодовку из-за задержек зарплаты.
Подобная ситуация была в мае прошлого года. Шахтёры тогда прекратили забастовку после встречи губернатора с протестующими.
Комментарии9
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kottigr1 24 июля 2018 | 09:34
Горбатый мост ждет шахтерские каски...
huyt 24 июля 2018 | 09:39
kottigr1: Увы, прошли те времена с шахтёрскими касками. А теперь могут наказать самих шахтёров. . В совке 58-ю лепили всем, кто был не согласен с гостеррором, ну а теперь 282 или 228. Но суть дела такая же.
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 09:39
Нужно объяснить шахтёрам, что в задержке зарплаты виноваты американцы.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 09:50
Шахтёры - тупые и жадные работяги. Это все игроки политического казино очень хорошо знают, и вертят лохов на чём только можно, используя в своих интересах. А начал еще Борис Николаич, когда расшатывал поганый совок с помощью горняков, которые захотели получать как при капитализме, а работать как при социализме.
kottigr1 24 июля 2018 | 10:22
noxepy_7_40_: Шахтёры - тупые и жадные работяги.
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Все настоящие трудяги работают в Савушкино и Ольгино.. Забрасывая тоннами говна Интернет..
polsan 24 июля 2018 | 09:51
В 2017 году работники Дарасунского рудника уже дважды устраивали акции протеста из-за задержек зарплат и их размера.
Там добывают золото и денег для сотрудников тоже нет!
ostapbey 24 июля 2018 | 10:32
polsan: а вот при царе-батюшке, замоченнным в сортире русскими патриотами России, ленские прииски забайкалья бунтовали тоже..
Завезли ГОВЯДИНУ шахтерам..а бурятские шахтеры кушают конину.
Как и танкисты.
Вот и угорают от этого, бунтуют и жарятся.
Даже..
ruzke_reptiloid 24 июля 2018 | 10:07
Похоже, шахтеры сами не берут зарплату, а потом бастуют!
poluputing 24 июля 2018 | 10:33
наивные ребята, на режиссёра с мировой известностью начхать. а тут никому не нужные кроты. А лугандонцы -дебилоиды на что-то надеются,