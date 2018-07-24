Следственный комитет начал проверку после сообщений о голодовке шахтёров в Забайкалье

Сотрудники СК выехали в посёлок Вершино-Дарасунский. Как сообщается, будут опрошены руководители предприятия и изучены бухгалтерские документы.

Ранее в прокуратуре Забайкалья, сообщили, что 90 шахтёров Дарасунского рудника приостановили работу, 33 из них начали голодовку из-за задержек зарплаты.

Подобная ситуация была в мае прошлого года. Шахтёры тогда прекратили забастовку после встречи губернатора с протестующими.