Минтранс намерен обязать дальнобойщиков менять оборудование системы «Платон» раз в 3 года

Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. В документе говорится, что срок службы бортовых устройств в 3 года обусловлен сроком действия установленными в них средств криптозащиты. Поясняется, что аппараты с истёкшим сроком службы могут передавать недостоверные данные. Эти устройства нужны для отслеживания передвижения машины через спутниковую навигацию.

Напомним, систему «Платон» ввели в конце 2015 года, несмотря на протесты дальнобойщиков. Тариф для большегрузных машин сейчас составляет 1 рубль 90 копеек за километр по федеральной трассе.