Минтранс намерен обязать дальнобойщиков менять оборудование системы «Платон» раз в 3 года
Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. В документе говорится, что срок службы бортовых устройств в 3 года обусловлен сроком действия установленными в них средств криптозащиты. Поясняется, что аппараты с истёкшим сроком службы могут передавать недостоверные данные. Эти устройства нужны для отслеживания передвижения машины через спутниковую навигацию.
Напомним, систему «Платон» ввели в конце 2015 года, несмотря на протесты дальнобойщиков. Тариф для большегрузных машин сейчас составляет 1 рубль 90 копеек за километр по федеральной трассе.
Комментарии34
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 09:37
Жулики и воры проявляют милосердие к народонаселению.
Ведь могли обязать менять приборы пару раз в год.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:38
mikhail_spb_: ведь, вроде, вероятно, наверное, мильтоны, вероятно, возможно, мильтоны, пролонгация. Тролль раз в год.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:42
mikhail_spb_: хорошо что ты на диване далеко не ездишь. Только в покойному дедушке ведемченко в схроны и бредовой валютчице бабке данко1 на кубанщину.
ajsenev 24 июля 2018 | 09:45
Оне кушать хочут!
gordy 24 июля 2018 | 10:04
@В документе говорится, что срок службы бортовых устройств в 3 года обусловлен сроком действия установленными в них средств криптозащиты.@
А чего не обязать изготовителя ставить бессрочную крипрозащиту??
antiboh 24 июля 2018 | 09:59
danko_voila: Кто там у нас на Платоне сидит? Ты,случаем ему не брат?
Если не родственник и не из одной банды,то легко должен понять,что это напрямую коснётся цен на товары..И сиди хоть ты где,на диване или нарах-коснётся.
lager23 24 июля 2018 | 10:29
danko_voila: Гинеколог поставил Войле спираль. Войла оделась и спрашивает:
- А "Калгон" вы мне дадите?
- А зачем вам "Калгон"?
- Вы что, не знаете, что без "Калгона" на спирали накипь образуется?
Войла, у тебя дым из ушей не идёт?
belovnikita 24 июля 2018 | 09:42
mikhail_spb_: можно и три раза в месяц - раб-ссияне всё стерпят. А не поменяют - так всю их собственность отчуждать в пользу воров, или как это тут называется "государства"
danko_voila 24 июля 2018 | 09:44
belovnikita: девушка ты в хохле государстве на хорошем счету?
efilika 24 июля 2018 | 10:17
belovnikita: за экстремизм.
huyt 24 июля 2018 | 09:44
mikhail_spb_: ОСАГО, капремонт, налог на недвижимость, сам Платон, а теперь и оборудование.......... Всё это поборы,введённые при путинизме. Неплохо кто-то заработает на продаже этого оборудования. Вон людей заставляют менять новые сертифицированные электросчётчики не счётчики с автоматической передачей данных. Тоже- из серии путинских поборов.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:46
huyt: иди беги в кассу 10.80 получай. Вон.
huyt 24 июля 2018 | 09:50
danko_voila: Сам беги, неудачник. Один сброд на улице Оптиков и работает. Я слышал, что после выборов вас половину разгонят,денег нет и на вас.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:59
huyt: а на вас есть.
avp235 24 июля 2018 | 10:03
mikhail_spb_:
А обновить прошивку не пробовали?
dft 24 июля 2018 | 10:23
avp235: Вы что ругаетесь? Они такое не знают! Сломалась кнопка - меняют все НИИ!
olegleon 24 июля 2018 | 09:37
аж три года?! а почему не каждый год? или средства криптозащиты протухнут за 3 года?
snikkersnepper 24 июля 2018 | 09:49
olegleon: :
Ну, ХОРОШИЕ средства могли бы и дольше протянуть, но тут дело даже не в этом. Любимое Эхонько, как всегда, не подвело. Зачем и почему дана такая новость - понятно. Вон, первые хомяки уже резвятся. Предсказуемо до чертиков. Как и то, что открыв оригинал этой новости читаем русским языком:
"Российские перевозчики получают бортовые устройства системы «Платон» БЕСПЛАТНО, а иностранные — вносят обеспечительный платеж за устройство в размере около 6 тыс. рублей, который возвращается при сдаче устройства."
"Новости", кстати, уже 16 часов.
gibs 24 июля 2018 | 11:00
snikkersnepper: "Российские перевозчики получают бортовые устройства системы «Платон» БЕСПЛАТНО,
----------------------------------------
Всё ещё веришь в магическое слово "ХАЛЯВА" ...... ? Неужели не понятно , что за каждое "БЕСПЛАТНО" , кто то платит ? думаешь ротенберги заплатят?
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 09:40
"Платон" мне друг, но денежки дороже.
varangian2011 24 июля 2018 | 09:42
Нужно еще обязать дальнобойщиков менять грузовики каждые три года. И новые непременно покупать у Ротенбергов.
neyexo 24 июля 2018 | 09:47
Лучше продавать патент на каждую поездку - железо не переводить
hz6691 24 июля 2018 | 09:48
Получается, российские алгоритмы криптозащиты самые говенные в мире!
alex_gonchar 24 июля 2018 | 09:51
Терпите, рабы! Лижите сапоги барину
platonnekafrin 24 июля 2018 | 09:53
Один нюанс мне все же не понятен. Вот почему "Платон" на большгрузах только. Где же забота о детях? Почему те устройства до сих пор не навесили на детей?! На шею можно было бы! Обновляли бы крипты при чувстве удушения. Со родителями сложнее, но и тут подумать нужно.
trans 24 июля 2018 | 09:59
Дед Щукарь свое дело знает - для народа повышение пенсионного возраста, для Ротенбергов миллиарды.
kablukov 24 июля 2018 | 10:02
Правильно! Надо чаще менять, чтобы радовать лишней трудовой копеечкой дружков Владимира Владимировича, чтобы они и его лишним рублишком порадовали.
gibs 24 июля 2018 | 10:06
что за бред!!! почему 3 года!!! такие приборы , надо запитывать от независимых от бортовой сети батареек и менять приборы каждый раз , как батарейки сядут!!!! запитывание от бортовой сети , а так же подзарядка батареек - с большой вероятностью могут давать искажения в работу прибора!!!! ( совет даю за недогоро - всего 0.5% от продаж прибора)...
waytothesun 24 июля 2018 | 10:09
один вопрос: когда введут налог на воздух и половые акты?
sergo_25_26 24 июля 2018 | 10:19
Дави их путин, дави. Для бурения дырок в земле и присмотра за трубами тебе хватит 5 млн. ртов.
dft 24 июля 2018 | 10:20
Поистине, неисчерпаемы фантазии лоббистов.
orein51 24 июля 2018 | 10:23
а чо не кажну недельку?
compare 24 июля 2018 | 10:23
так...система "Блат-он",не принесла ожидаемого "кайфа",надо педалировать "тему"..
pikol 24 июля 2018 | 10:50
Что ,у Ротенбергов бабки кончаются?