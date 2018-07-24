Первая из известных записей Дэвида Боуи будет выставлена на торги

В сентябре их проведёт в Англии аукционный дом Omega Auctions. Как передаёт телеканал SkyNews, песня «I never dreamed», записанная музыкантом ещё в возрасте 16 лет, может быть продана за 13 тысяч долларов. Тогда Дэвида Боуи ещё звали Дэвид Джонс и он играл в группе «Конрадс». Потерянную магнитную ленту со звуковой дорожкой нашёл ударник этой группы на чердаке своего дома.