"Московские заправки за последнюю неделю снизили цены на бензин

В среднем они упали на две-три копейки. Стоимость топлива может прийти в норму в результате решений правительства, — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Цены на бензин сильно не менялись с тридцатого мая текущего года, когда правительство договорилось с топливными компаниями фиксации стоимости их товара.