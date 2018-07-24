Московские заправки за последнюю неделю снизили цены на бензин
В среднем они упали на две-три копейки. Стоимость топлива может прийти в норму в результате решений правительства, — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Цены на бензин сильно не менялись с тридцатого мая текущего года, когда правительство договорилось с топливными компаниями фиксации стоимости их товара.
Комментарии8
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danko_voila 24 июля 2018 | 09:05
Вот это правильно!!! Путин виноват? Где хохлы?
platonnekafrin 24 июля 2018 | 09:09
danko_voila: Хохлы виноваты! Где Путин?
- В ... твой президент!
huyt 24 июля 2018 | 09:47
platonnekafrin: Всего-то на целых 2 КОПЕЙКИ с литра. А шуму-то! Поди Собянина на этом пиарят перед переназначением 9 сентября.
putin_itogy 24 июля 2018 | 09:13
К выборам Собянина,
путин приказал, партия сказала - есть..
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 09:13
Вот видите, какие у нас эффективные правительство и игорьваныч!
Раз - и снизили цены на пару копеек.
Это существенно облегчило жизнь народонаселения.
Ведь могут, когда захотят.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:34
mikhail_spb_: видите, существенно, это, ведь, отнюдь, наверное, вероятно, возможно, мильтоны, пролонгация, кадырка, пропиндосить. Тролль юморной.
vilingrad 24 июля 2018 | 09:17
Стоимость топлива может прийти в норму в результате решений правительства,"
В СССР тоже так думали. Потом все это развалилось...почему-то...
Комиссары в кожанках с парабеллумами из фсб могут помочь:)
perestarok 24 июля 2018 | 09:34
"Московские заправки за последнюю неделю снизили цены на бензин
В среднем они упали на две-три копейки…"
Вот так и надо: прибавлять на 2-3 рубля, а снижать не 2-3 копейки!