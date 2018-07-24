"КНДР начала демонтаж главного ракетного полигона Сохэ"

К такому выводу пришли американские эксперты исследовательской группы 38 North.

Демонтажу подверглись два ключевых объекта северокорейского полигона Сохэ, говорится в докладе исследователей. На спутниковых снимках, сделанных в минувшую пятницу, они увидели, что Пхеньян начал разбирать здание для сборки ракет-носителей, а также площадку для испытания ракетных двигателей. Эксперты группы 38 North считают такие действия властей КНДР значительными мерами по установлению доверия с Южной Корее. По мнению исследователей, демонтируемые объекты были важны для развития программы межконтинентальных баллистических ракет. В Сеуле оценили действия Пхеньяна и считают их шагом к ядерному разоружению полуострова. Полигон Сохэ ранее использовался также как космодром, откуда были запущены несколько спутников, однако ряд экспертов предполагали, что именно там была создана межконтинентальная баллистическая ракета Хвасон.

Напомним, в середине июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали соглашение о полном ядерном разоружении полуострова. Такие обязательства взял на себя Пхеньян. В ответ Вашингтон дал гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.