Суд рассмотрит сегодня вопрос об аресте шестерых сотрудников ярославской колонии № 1 по делу о пытках
Они были задержаны после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключённого, сообщила ТАСС представитель Управления СК по Ярославской области Кристина Гузовская.
Заключённые этой колонии неоднократно жаловались на избиения, но все прежние проверки никакого результата не дали.
Комментарии10
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viktorova 24 июля 2018 | 09:08
Надеюсь, на личном опыте узнают, что чувствовал Макаров.
huyt 24 июля 2018 | 09:34
viktorova: Ещё не вопрос. Ведь ФСИНовское начальство уже начало отмазывать негодяев.Думаю, всё-таки они уйдут от ответственности. Всё валят на этого Макарова, что якобы "он спровоцировал". Ничего не поделаешь. При путинизме всегда зло побеждает добро и всегда царит беспредел и несправедливость.
edyatel 24 июля 2018 | 09:47
huyt: Макаров конечно ангел, но дело не в нём.
Обратите внимание сколько времени и средств уже затрачено и ещё будет затрачено
на совершенно бессмысленное и никому ненужное действие.
Проще было бы прибить этого Макарова при попытке к бегству
chubuk 24 июля 2018 | 09:10
Следователем будет конечно Радион? Ну. тот который за помощь народу и справедливость....
mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 09:11
Для начала, суд должен выписать этим гестаповцам-вертухаям порку шомполами.
А затем уже переходить к существу дела.
sprav77 24 июля 2018 | 09:16
Во ФСИН работают маньяки, садисты,людишки с комплексами.Если человек мечтает об этом с детства,работать в колониях, то кто он?
punyoshohlai 24 июля 2018 | 09:17
Раскидают по обычным камерам или в групповой люкс?
vlabumur 24 июля 2018 | 09:18
Надо наказать и строго.
Но дело не в этих шестерых.бьют везде.
Этих накажут это правильно но в масштабах страны ничего не изменится.
Понимаю не чего не изменишь,тюрьма только часть системы власти.
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maximv 24 июля 2018 | 09:25
vlabumur: А может Путин и Ко для своего будущего времяпрепровождения готовят более комфортные условия?
rom8883 24 июля 2018 | 09:32
Их там больше было. Соучастников.