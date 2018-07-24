Суд рассмотрит сегодня вопрос об аресте шестерых сотрудников ярославской колонии № 1 по делу о пытках

Они были задержаны после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключённого, сообщила ТАСС представитель Управления СК по Ярославской области Кристина Гузовская.

Заключённые этой колонии неоднократно жаловались на избиения, но все прежние проверки никакого результата не дали.