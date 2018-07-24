В Тюмени автоинспекторы оштрафовали мужчину, который катался по улицам в ванне на колёсах

Она была прицеплена к автомобилю. Это расценили, как неправильную перевозку пассажиров. Местный видеоблогер выложил запись своей поездки в соцсетях. Он сообщил, что его оштрафовали всего на тысячу рублей, а если он заплатит в ближайшие две недели, то получит ещё и скидку в 50 процентов.