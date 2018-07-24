В Тюмени автоинспекторы оштрафовали мужчину, который катался по улицам в ванне на колёсах
Она была прицеплена к автомобилю. Это расценили, как неправильную перевозку пассажиров. Местный видеоблогер выложил запись своей поездки в соцсетях. Он сообщил, что его оштрафовали всего на тысячу рублей, а если он заплатит в ближайшие две недели, то получит ещё и скидку в 50 процентов.
Комментарии6
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gvs 24 июля 2018 | 08:58
А еще ванна не прошла техосмотр и не не имела ОСАГО. ))))
ostapbey 24 июля 2018 | 09:02
gvs: он вежливый человечек.Гибридный ..
По крымской привычке искал у кого воду своровать..
В бассейне даже..
chichanik 24 июля 2018 | 09:10
Надеюсь,хоть спинку потёрли...
seryj_wolk 24 июля 2018 | 09:10
Транспорт рфского будущего. Это когда рфики до 100 лет жить будут.
rash 24 июля 2018 | 09:12
А катагория "Е", а световые приборы на ванне? легко отделался )))))
chubazzl 24 июля 2018 | 09:18
сатира на автомобили