Алишер Усманов может продать свой пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал»

Как пишет «Файненшнл Таймс» со ссылкой на источники, это связано с тем, что российский миллиардер так и не смог приобрести контрольный пакет. Его владелец американец Стэн Кронке отказывается от переговоров.

У Алишера Усманова 30 процентов акций, однако он по-прежнему не входит в совет директоров «Арсенала», отмечает издание.