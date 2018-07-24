Алишер Усманов может продать свой пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал»
Как пишет «Файненшнл Таймс» со ссылкой на источники, это связано с тем, что российский миллиардер так и не смог приобрести контрольный пакет. Его владелец американец Стэн Кронке отказывается от переговоров.
У Алишера Усманова 30 процентов акций, однако он по-прежнему не входит в совет директоров «Арсенала», отмечает издание.
Комментарии4
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chapter_2 24 июля 2018 | 09:01
А.Усманову не хрен делать в совете директоров английского «Арсенала». А.Усманов может вкладывать свои бабки в развитие отечественного спорта.
chubuk 24 июля 2018 | 09:07
Наверно в "Тосно" вложится.
jamba 24 июля 2018 | 09:30
Правильно, пусть в отечественный футбол вкладывает, в узбекский!!! Чемодан, вокзал, Ташкент! Кстати, как по-узбекски "Арсенал"? Тырмандыр?;))))
andre_klimov 24 июля 2018 | 09:32
Просто англичане ужесточили проверки финансов при продлении инвестиционной визы :)