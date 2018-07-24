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08:46, 24 июля 2018

Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене

Письмо президенту России направил глава Верховного политического Совета страны Махди аль-Машат. Это лидер повстанцев хуситов, которые с 2014 года ведут войну с правительством Йемена, а также с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Как передаёт информационное агентство САБА, аналогичное письмо направлено и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, лидер хуситов обратился и к главе Китая. Он призвал Пекин помочь снять блокаду со стороны арабской коалиции.

Комментарии

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semia 24 июля 2018 | 08:50

Ну ,ну... Вот уже и джипы россиян хотят на военный учет поставить. Надоела эта военщина. Есть у нас еще дома дела!

danko_voila 24 июля 2018 | 08:52

semia: ты что идиот? Совсем майданулся Сёма? Почитай новость. А то тебя на учёт поставят! Военный в дурдоме. Дела.

danko_voila 24 июля 2018 | 08:56

danko_voila: щас все коклотролли прискачут.

semia 24 июля 2018 | 08:58

Видно джипа у тебя нет... долго собирать по 11.80. А у кого есть ,тех хотят обязать зарегестрировать их в военкоматах,что бы на случай войны отнять у хозяина

danko_voila 24 июля 2018 | 09:02

semia: Сёма ты идиот с Большой буквы! Это у вас хохлогвардия джипы отнимает. У хозяина. Козел рогатый!

ostapbey 24 июля 2018 | 09:12

danko_voila: и принес хохлогвардейцу ПЛОТНИЦКОМУ отжатый джип счастье??
И вечный упокой как хохлогвардейцу Мотороле даже??

danko_voila 24 июля 2018 | 09:18

ostapbey: в очередь хозломрази!

ostapbey 24 июля 2018 | 09:27

danko_voila: а кто у тебя хозяин Козел Рогатый??
За ним очередь занимать и Суркову с Дудаевым и Стрелкову с Гирькиным даже??
А как же законы вежливости??
Пусть твой Козел Рогатый идет первым.
Как хозяин.
Человек этот проходит КАК хозяин необьятной родины своей..

danko_voila 24 июля 2018 | 09:29

ostapbey: хохлотвари не беситесь.

korikov 24 июля 2018 | 09:05

semia: внедорожники вы всегда должны были ставить на учёт, если что.
Теперь хотят легковушки. В мирное мремя ваша машина нафиг никому не нужна. А военное положение ничего хорошего не сулит, ваша машина - это последние о чём вы будете беспокоится во время войны.

vikwlad 24 июля 2018 | 09:18

korikov:
Автомобиль - это первое, что может спасти жизнь во время войны.

danko_voila 24 июля 2018 | 09:20

2

radionews 24 июля 2018 | 09:31

korikov: надо предложить правительству ввести закон: гражданин, покупающий себе машину, обязан такую же купить и сдать в военкомат, на нужды обороны.
Что тут хорошо - Россия готовится к долгой войне на своей территории.
Это очень удобно, далеко ходить не надо.
Как долго ждали этого счастья все россияне!!!

vikwlad 24 июля 2018 | 09:11

Путин не может останавливать войны. Он их может только развязывать.

danko_voila 24 июля 2018 | 09:15

1

rampa 24 июля 2018 | 09:28

vikwlad: да легко! - "война, стой! Раз, два"

karelski_otmoroz 24 июля 2018 | 09:18

semia: Так во все времена было, есть и будет. В СССР ставили на учёт в военкомат все тяжёлые мотоциклы. При Ельцине, мой ГАЗ-51А не регистрировали пока справку от военкома не принёс. Во всём мире, на случай войны это делается. У полицейских и федералов, в порядке вещей конфисковать у любого гражданина транспортное средство в целях обеспечения правосудия. Так в чём проблема?

gordy 24 июля 2018 | 09:00

Кто ж воюет на два фронта?

kottigr1 24 июля 2018 | 09:16

danko_voila: Лично я - за войну Путина в Йемене до победного.. ! Пусть Путин собирает всех своих путинистов, наёмников и ведет их силами бесконечную наземную операцию в Йемене.. Давайте будем сражаться до последнего путиниста.. !

danko_voila 24 июля 2018 | 08:50

Вот это правильно! А Порашенко и Меркель не попросили.

vpu2011 24 июля 2018 | 08:50

Ага, нашлии кого просить, он уже в Сирии остановил.

archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 08:56

vpu2011:
а в Йемене нефть есть? если есть, то пригожинско-уткинские ЧВК "вагнера" идут к вам!

ostapbey 24 июля 2018 | 08:51

А вот Башар Асад умоляет продолжать..
Потому что русский мир это война!!
И в Сирии даже..

pol663344 24 июля 2018 | 09:00

ostapbey: Прискорбно, но.... Россия уже выглядит шакалом, которого и боятся и презирают. Имея такого друга и врагов не надо.

mafiya71 24 июля 2018 | 09:08

ostapbey: ostapbey: чуть напутал, это американская демократия-война

ostapbey 24 июля 2018 | 09:16

mafiya71: а доказательствия у тебя в Югославии??
Американская демократия ПРЕКРАТИЛА там войну за неделю.
А вот русский мир туда внедрялся кавалером Ордена Победы России СЕМЬДЕСЯТ лет.
Так и свою победу в Косово Россия не признала до сих пор.
Потому что в Косово наступил МИР.
А русский мир, напомню тебе, это война.
Даже.

kaplan911 24 июля 2018 | 08:55

Ржунимагуууу.......от СМИ из кремл
у себя в собственной стране навести порядок не может.

tag188 24 июля 2018 | 08:55

Обязательно надо отправить туда российский военный контингент. И Национальную гвардию с остальными силовиками, заодно. Пускай повоюют, глядишь, их здесь все меньше станет, и вождь заодно в геополитику поиграется.

pol663344 24 июля 2018 | 08:57

Интересно, сколько заплатила Россия за то, чтобы Махди аль-Машат написал это письмо.
Видимо совсем дела у путинской команды плохи...ничем уже от внутреннего хренового положения нельзя отвлечь народ. Теперь ещё одна война).

m404 24 июля 2018 | 09:22

pol663344: хохлотварь,ты дебил

pol663344 24 июля 2018 | 09:38

m404: к хохлам не имею никакого отношения) всю жизнь в Сибири)
видимо жизнь в Сибири, вдали от подобных тебе, позволяет видеть, понимать и анализировать ситуацию. Отдалённость от вас недоумков позволяет чуствовать себя и в такой молодой помойной рассее человеком.
Ребятушки, моя страна была СССР, а медведевская молодая агрессивная рассея .... ну не моя страна. Мою страну продали... а вашу?
И... поведайте, откуда в России развелось столько швали как m404?
Это же позор страны. Хамоватое агрессивное нечто. Даже скотом не назовёшь. Скот это скот, а это... это грязь мразь слизь.... даже трудно подобрать слово, характеризующее этих культивируемых выблядков.

y3emen1 24 июля 2018 | 09:03

и появится у вовы ещё одна чёрная дыра в российском бюджете

prade 24 июля 2018 | 09:03

Вполне нормальная просьба. Если можно проливать кровь собственных граждан ради Асада, то почему нельзя делать то же самое ради Машата?

radionews 24 июля 2018 | 09:37

prade: Путин ввидивайска!!
Где там эта русская баба в платочке, с плакатиком написанным на обрывке картонной коробки? У меня даже фото ее где-то есть.
Готовьте, рашкомамки, своих сынулек в мясорубку, и представляйте карманчики под гробовые. Вот житуха будет в русском мире, по-богатому!!

platonnekafrin 24 июля 2018 | 09:03

Лидер сириусийских повстанцев-гуманоидов ищет переводчика с той же целью - чтоб Путин его письмо перевели и он вмешался в Третью тысячелетнюю войну карликовых галактик, которые по левую сторону от Млечного пути расположились.

viktorova 24 июля 2018 | 09:05

Махди аль-Машат просто про Спортлото не знал. Иначе бы обязательно и туда написал.

brezhneput 24 июля 2018 | 09:15

Ну, ясное дело, не США же просить, которые сами и устроили там конфликт, который поддерживают при помощи Саудовской Аравии.
Вот только непонятно другое - за чей счёт Йемен это планирует?
В России и так множество проблем, которые требуют денег, Йемена нам точно не надо. Хватит Сирии и Донбасса с головой. В отличие от США, Россия не печатает деньги сколько хочет, чтобы их транжирить направо-налево.

perestarok 24 июля 2018 | 09:16

"Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене"

А Солнце потушить они ему не предложат?

ostapbey 24 июля 2018 | 09:19

perestarok: ну это ты в подхалимаже переплюнул самового Володю Володина..Вовинового даже..

ostapbey 24 июля 2018 | 09:23

Хотя ход твоих мыслей выглядит заманчиво..и попахивает сортиром.
Там же будут гасить твое Солнце..
Даже..

ruderpost 24 июля 2018 | 09:32

perestarok: нам солнца не надо - ведь путин нам светит
нам хлеба не надо нам йемен давай.

ruderpost 24 июля 2018 | 09:26

настоящее признание нашего горячолюбимого.. ждите отправки пушечного мяса.

radionews 24 июля 2018 | 09:28

Опа!
Так ихтамнетов и в Йемене в мясорубке на фарш крутят.
Теперь понятно, почему в прошлом году по сравнению с 2016-м количество обращений рашко-мамок за пенсиями по утере кормильца выросло на 100000 штук. Это плюс к постоянному расходу поголовья в Донбассе, там 25000 в год.
Понятно, почему Путин так расстроился от гибели поголовья в Зимней Вишне - незапланированный расход ихтамнетов.

timwlad78 24 июля 2018 | 09:44

Ну эта просьба подтверждает,что войну ведут на ближнем востоке корпорации со своими частными армиями и политическими партийными покровителями в конгрессах,пенатах и парламентах.и теперь когда развязалась война всех против всех хотят втянуть государства в эти войны как это происходит и на Украине где всеми силами украинские мафии стараются выдать свои мафиозные войны за цивилизационное противостояние .
Естественно государства в эти мафиозные войны не вмешиваться и предлагают просто сложить оружие под контролем международных институтов.
Так вот в ООН надо обращаться с призывом прислать международных представителей для организации переговоров как это происходит и в Сирии откуда уже берут все провокаторы присланные партийными политиками лоббирущие интересы отдельных корпораций.
А втянуть государства не удастся АК как всем выгодно не тратя своих ресурсов уничтожить агрессивных соседей и конкурентов которые пожирают друг друга от алчности.

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