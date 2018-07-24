"Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене"

Письмо президенту России направил глава Верховного политического Совета страны Махди аль-Машат. Это лидер повстанцев хуситов, которые с 2014 года ведут войну с правительством Йемена, а также с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Как передаёт информационное агентство САБА, аналогичное письмо направлено и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, лидер хуситов обратился и к главе Китая. Он призвал Пекин помочь снять блокаду со стороны арабской коалиции.