Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене
Письмо президенту России направил глава Верховного политического Совета страны Махди аль-Машат. Это лидер повстанцев хуситов, которые с 2014 года ведут войну с правительством Йемена, а также с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.
Как передаёт информационное агентство САБА, аналогичное письмо направлено и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, лидер хуситов обратился и к главе Китая. Он призвал Пекин помочь снять блокаду со стороны арабской коалиции.
Комментарии44
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semia 24 июля 2018 | 08:50
Ну ,ну... Вот уже и джипы россиян хотят на военный учет поставить. Надоела эта военщина. Есть у нас еще дома дела!
danko_voila 24 июля 2018 | 08:52
semia: ты что идиот? Совсем майданулся Сёма? Почитай новость. А то тебя на учёт поставят! Военный в дурдоме. Дела.
danko_voila 24 июля 2018 | 08:56
danko_voila: щас все коклотролли прискачут.
semia 24 июля 2018 | 08:58
Видно джипа у тебя нет... долго собирать по 11.80. А у кого есть ,тех хотят обязать зарегестрировать их в военкоматах,что бы на случай войны отнять у хозяина
danko_voila 24 июля 2018 | 09:02
semia: Сёма ты идиот с Большой буквы! Это у вас хохлогвардия джипы отнимает. У хозяина. Козел рогатый!
ostapbey 24 июля 2018 | 09:12
danko_voila: и принес хохлогвардейцу ПЛОТНИЦКОМУ отжатый джип счастье??
И вечный упокой как хохлогвардейцу Мотороле даже??
danko_voila 24 июля 2018 | 09:18
ostapbey: в очередь хозломрази!
ostapbey 24 июля 2018 | 09:27
danko_voila: а кто у тебя хозяин Козел Рогатый??
За ним очередь занимать и Суркову с Дудаевым и Стрелкову с Гирькиным даже??
А как же законы вежливости??
Пусть твой Козел Рогатый идет первым.
Как хозяин.
Человек этот проходит КАК хозяин необьятной родины своей..
danko_voila 24 июля 2018 | 09:29
ostapbey: хохлотвари не беситесь.
korikov 24 июля 2018 | 09:05
semia: внедорожники вы всегда должны были ставить на учёт, если что.
Теперь хотят легковушки. В мирное мремя ваша машина нафиг никому не нужна. А военное положение ничего хорошего не сулит, ваша машина - это последние о чём вы будете беспокоится во время войны.
vikwlad 24 июля 2018 | 09:18
korikov:
Автомобиль - это первое, что может спасти жизнь во время войны.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:20
2
radionews 24 июля 2018 | 09:31
korikov: надо предложить правительству ввести закон: гражданин, покупающий себе машину, обязан такую же купить и сдать в военкомат, на нужды обороны.
Что тут хорошо - Россия готовится к долгой войне на своей территории.
Это очень удобно, далеко ходить не надо.
Как долго ждали этого счастья все россияне!!!
vikwlad 24 июля 2018 | 09:11
Путин не может останавливать войны. Он их может только развязывать.
danko_voila 24 июля 2018 | 09:15
1
rampa 24 июля 2018 | 09:28
vikwlad: да легко! - "война, стой! Раз, два"
karelski_otmoroz 24 июля 2018 | 09:18
semia: Так во все времена было, есть и будет. В СССР ставили на учёт в военкомат все тяжёлые мотоциклы. При Ельцине, мой ГАЗ-51А не регистрировали пока справку от военкома не принёс. Во всём мире, на случай войны это делается. У полицейских и федералов, в порядке вещей конфисковать у любого гражданина транспортное средство в целях обеспечения правосудия. Так в чём проблема?
gordy 24 июля 2018 | 09:00
Кто ж воюет на два фронта?
kottigr1 24 июля 2018 | 09:16
danko_voila: Лично я - за войну Путина в Йемене до победного.. ! Пусть Путин собирает всех своих путинистов, наёмников и ведет их силами бесконечную наземную операцию в Йемене.. Давайте будем сражаться до последнего путиниста.. !
danko_voila 24 июля 2018 | 08:50
Вот это правильно! А Порашенко и Меркель не попросили.
vpu2011 24 июля 2018 | 08:50
Ага, нашлии кого просить, он уже в Сирии остановил.
archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 08:56
vpu2011:
а в Йемене нефть есть? если есть, то пригожинско-уткинские ЧВК "вагнера" идут к вам!
ostapbey 24 июля 2018 | 08:51
А вот Башар Асад умоляет продолжать..
Потому что русский мир это война!!
И в Сирии даже..
pol663344 24 июля 2018 | 09:00
ostapbey: Прискорбно, но.... Россия уже выглядит шакалом, которого и боятся и презирают. Имея такого друга и врагов не надо.
mafiya71 24 июля 2018 | 09:08
ostapbey: ostapbey: чуть напутал, это американская демократия-война
ostapbey 24 июля 2018 | 09:16
mafiya71: а доказательствия у тебя в Югославии??
Американская демократия ПРЕКРАТИЛА там войну за неделю.
А вот русский мир туда внедрялся кавалером Ордена Победы России СЕМЬДЕСЯТ лет.
Так и свою победу в Косово Россия не признала до сих пор.
Потому что в Косово наступил МИР.
А русский мир, напомню тебе, это война.
Даже.
kaplan911 24 июля 2018 | 08:55
Ржунимагуууу.......от СМИ из кремл
у себя в собственной стране навести порядок не может.
tag188 24 июля 2018 | 08:55
Обязательно надо отправить туда российский военный контингент. И Национальную гвардию с остальными силовиками, заодно. Пускай повоюют, глядишь, их здесь все меньше станет, и вождь заодно в геополитику поиграется.
pol663344 24 июля 2018 | 08:57
Интересно, сколько заплатила Россия за то, чтобы Махди аль-Машат написал это письмо.
Видимо совсем дела у путинской команды плохи...ничем уже от внутреннего хренового положения нельзя отвлечь народ. Теперь ещё одна война).
m404 24 июля 2018 | 09:22
pol663344: хохлотварь,ты дебил
pol663344 24 июля 2018 | 09:38
m404: к хохлам не имею никакого отношения) всю жизнь в Сибири)
видимо жизнь в Сибири, вдали от подобных тебе, позволяет видеть, понимать и анализировать ситуацию. Отдалённость от вас недоумков позволяет чуствовать себя и в такой молодой помойной рассее человеком.
Ребятушки, моя страна была СССР, а медведевская молодая агрессивная рассея .... ну не моя страна. Мою страну продали... а вашу?
И... поведайте, откуда в России развелось столько швали как m404?
Это же позор страны. Хамоватое агрессивное нечто. Даже скотом не назовёшь. Скот это скот, а это... это грязь мразь слизь.... даже трудно подобрать слово, характеризующее этих культивируемых выблядков.
y3emen1 24 июля 2018 | 09:03
и появится у вовы ещё одна чёрная дыра в российском бюджете
prade 24 июля 2018 | 09:03
Вполне нормальная просьба. Если можно проливать кровь собственных граждан ради Асада, то почему нельзя делать то же самое ради Машата?
radionews 24 июля 2018 | 09:37
prade: Путин ввидивайска!!
Где там эта русская баба в платочке, с плакатиком написанным на обрывке картонной коробки? У меня даже фото ее где-то есть.
Готовьте, рашкомамки, своих сынулек в мясорубку, и представляйте карманчики под гробовые. Вот житуха будет в русском мире, по-богатому!!
platonnekafrin 24 июля 2018 | 09:03
Лидер сириусийских повстанцев-гуманоидов ищет переводчика с той же целью - чтоб Путин его письмо перевели и он вмешался в Третью тысячелетнюю войну карликовых галактик, которые по левую сторону от Млечного пути расположились.
viktorova 24 июля 2018 | 09:05
Махди аль-Машат просто про Спортлото не знал. Иначе бы обязательно и туда написал.
brezhneput 24 июля 2018 | 09:15
Ну, ясное дело, не США же просить, которые сами и устроили там конфликт, который поддерживают при помощи Саудовской Аравии.
Вот только непонятно другое - за чей счёт Йемен это планирует?
В России и так множество проблем, которые требуют денег, Йемена нам точно не надо. Хватит Сирии и Донбасса с головой. В отличие от США, Россия не печатает деньги сколько хочет, чтобы их транжирить направо-налево.
perestarok 24 июля 2018 | 09:16
"Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене"
А Солнце потушить они ему не предложат?
ostapbey 24 июля 2018 | 09:19
perestarok: ну это ты в подхалимаже переплюнул самового Володю Володина..Вовинового даже..
ostapbey 24 июля 2018 | 09:23
Хотя ход твоих мыслей выглядит заманчиво..и попахивает сортиром.
Там же будут гасить твое Солнце..
Даже..
ruderpost 24 июля 2018 | 09:32
perestarok: нам солнца не надо - ведь путин нам светит
нам хлеба не надо нам йемен давай.
ruderpost 24 июля 2018 | 09:26
настоящее признание нашего горячолюбимого.. ждите отправки пушечного мяса.
radionews 24 июля 2018 | 09:28
Опа!
Так ихтамнетов и в Йемене в мясорубке на фарш крутят.
Теперь понятно, почему в прошлом году по сравнению с 2016-м количество обращений рашко-мамок за пенсиями по утере кормильца выросло на 100000 штук. Это плюс к постоянному расходу поголовья в Донбассе, там 25000 в год.
Понятно, почему Путин так расстроился от гибели поголовья в Зимней Вишне - незапланированный расход ихтамнетов.
timwlad78 24 июля 2018 | 09:44
Ну эта просьба подтверждает,что войну ведут на ближнем востоке корпорации со своими частными армиями и политическими партийными покровителями в конгрессах,пенатах и парламентах.и теперь когда развязалась война всех против всех хотят втянуть государства в эти войны как это происходит и на Украине где всеми силами украинские мафии стараются выдать свои мафиозные войны за цивилизационное противостояние .
Естественно государства в эти мафиозные войны не вмешиваться и предлагают просто сложить оружие под контролем международных институтов.
Так вот в ООН надо обращаться с призывом прислать международных представителей для организации переговоров как это происходит и в Сирии откуда уже берут все провокаторы присланные партийными политиками лоббирущие интересы отдельных корпораций.
А втянуть государства не удастся АК как всем выгодно не тратя своих ресурсов уничтожить агрессивных соседей и конкурентов которые пожирают друг друга от алчности.