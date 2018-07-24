Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала помочь с госзащитой адвокату Ирине Бирюковой

Бирюкова получила видео с пытками в ярославской колонии. Уполномоченный по правам человека сказала, что будет всячески содействовать, если юрист обратится к ней за помощью, передаёт Интерфакс.

В пятницу ««Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором заключённого около 10 человек в форме бьют дубинками по ногам. Шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова покинула Россию из-за угроз в свой адрес.