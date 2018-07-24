Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала помочь с госзащитой адвокату Ирине Бирюковой
Бирюкова получила видео с пытками в ярославской колонии. Уполномоченный по правам человека сказала, что будет всячески содействовать, если юрист обратится к ней за помощью, передаёт Интерфакс.
В пятницу ««Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором заключённого около 10 человек в форме бьют дубинками по ногам. Шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова покинула Россию из-за угроз в свой адрес.
Комментарии8
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roman_i_olga 24 июля 2018 | 09:02
у них же с 1917 отключен мосх. сначала до усрачки строили комунизьму. потом зомби-дерьмократия во главе с пьяницей эльциным. теперь вот надеются на 2024 что лодку качнут. я добровольцом запишусь в помощники росгвардии чтобы остановить попытку гос переворота и политического террора с их стороны.
а эта феня с пытками не иначе как очередная подстава.
kukrynx 24 июля 2018 | 09:05
roman_i_olga: Для начала запишись в помощники вертухаев.
Дебил бл...
ivfn 24 июля 2018 | 09:25
roman_i_olga:
//а эта феня с пытками не иначе как очередная подстава.//
Десятиминутное видео, на котором сотрудники исправительной колонии № 1 заключенного бьют по пяткам дубинками и кулаками, появилось на сайте «Новой газеты». Избиение записали на портативный видеорегистратор. Его обязаны носить все сотрудники ФСИН. По положению внутреннего режима видео полагается хранить не менее 30 дней. Правозащитники иногда пытаются запрашивать видео с эти регистраторов, но срок рассмотрения подобных просьб составляет 30 дней, и часто получается так, что ответ на запрос приходит, а видео уже нет. Спустя год и один месяц правозащитники получили это видео, но от кого, они не признаются. Судя, по кадрам, источником может быть один из участников экзекуции. В середине ролика он самолично молотит дубинкой по ногам заключенного, а камера в агонии мечется туда-сюда...
ТО есть это не что иное как вброс. Даже Сенцова забыли и Рыбку. уж не говоря о четырех пусськах.
vlabumur 24 июля 2018 | 09:35
roman_i_olga: а эта феня с пытками не иначе как очередная подстава.
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Это очевидный факт.
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гос переворота
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Вы в какой стране живете?
Здесь приходит приемник и изменяет парадигму.
Сталин -Хрущев,
Брежнев-Горбачев,Ельцин.
Ельцин-Путин.
Путин-????
А мы шагаем все и движемся вперед.
И вот уж новому вождю придти черед.
Пусть будет им из нас любой,
но кем бы ни был он собой -
наш глаз критический насквозь его проткнет.
Он не обманет нас, не проведет.
В конце концов о нем узнает весь народ:
что он такой; что он сякой;
что он, подлец, антигерой;
что надо гнать, да и “мочить” его!
Долой!
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 09:02
Если Москалькова "будет всячески содействовать", то, боюсь, адвокату Бирюковой в Россию лучше вообще не возвращаться...
ivfn 24 июля 2018 | 09:20
vasya_von_smetankin:
Вопрос в другом. Почему госзащита??? Вообще то ее должна "Новая газета " защищать.
vladisem 24 июля 2018 | 09:37
москалькова пообещала помочь. Видите какая женщина, Какая женщина,! вам бы всем такую, и не слукавила, пообещала! Другая женщина вообще промолчала бы, но москалькова никогда не промолчит, не в её характере, она вам не Марат Казей, она молчать не будет! Ах, какая Женщина? .................................
punyoshohlai 24 июля 2018 | 09:41
Ирина, если Москалькова взялась, бегите и прячьтесь