6-кратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Райана Лохте дисквалифицировали на 14 месяцев

Как сообщается на сайте американского Антидопингового агентства, поводом стало фото из Инстаграма спортсмена. На снимке Лохте в одной из клиник сидит с капельницей. В ней был разрешённый препарат, но в результате расследования выяснилось, что пловец нарушил правила, согласно которым запрещены любые внутривенные вливания объёмом более 100 миллилитров в промежутке чаще, чем 12 часов.



Отмечается, что Райан Лохте полностью сотрудничает со следствием. Он считается одним из лучших пловцов последнего десятилетия.