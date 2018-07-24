Юристы Дональда Трампа назвали новые условия, на которых президент США мог бы дать показания

Встреча со спецпрокурором Робертом Мюллером возможна, если беседа будет идти исключительно о предполагаемом сговоре между избирательным штабом Трампа и представителями России. Как передаёт агентство Блумберг, адвокат Трампа Рудольф Джулиани и его коллеги предложили, чтобы на встрече не поднималось никаких тем, связанных с подозрениями о том, что президент мог препятствовать правосудию.