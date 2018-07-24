Число жертв лесных пожаров рядом с Афинами выросло до 50 человек

Об этом сообщает немецкое агентство ДПА. Ещё ночью, по официальным данным, было 20 жертв. Десятки числятся пострадавшими, многие из них в критическом состоянии.

Как передаёт греческий телеканал ЭРТ, к утру большинство пожаров удалось взять под контроль, поскольку стих сильный ветер. Задействованы пожарные самолёты и вертолёты. Кроме того, власти Греции уже запросили помощь у других стран. В последние дни температура воздуха в стране достигает 40 градусов.