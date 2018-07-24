КНДР приступила к демонтажу своего главного ракетного полигона

С него запускали межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на сетевые ресурсы, которые отслеживают ракетно-ядерную деятельность Северной Кореи. Американские эксперты пришли к таким выводам на основе данных со спутников.

В администрации президента Южной Кореи отметили, что, судя по всему, Пхеньян «шаг за шагом движется к ядерному разоружению».