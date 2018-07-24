КНДР приступила к демонтажу своего главного ракетного полигона
С него запускали межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на сетевые ресурсы, которые отслеживают ракетно-ядерную деятельность Северной Кореи. Американские эксперты пришли к таким выводам на основе данных со спутников.
В администрации президента Южной Кореи отметили, что, судя по всему, Пхеньян «шаг за шагом движется к ядерному разоружению».
Комментарии1
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sensei54 24 июля 2018 | 08:49
ДМС.
Демонтаж, монтаж, сдача заказчику.