Власти США полагают, что связанные с Россией хакеры получили доступ к электросетям в стране

Об этом пишет газета «Уолл Стрит Джорнал» со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности. По их сведениям, злоумышленники в прошлом году получили пароли от компьютеров диспетчерских служб и могли отключить подачу электричества. Отмечается, что хакеры продолжают деятельность в этом направлении и пытаются активизировать свои атаки.