Власти США полагают, что связанные с Россией хакеры получили доступ к электросетям в стране
Об этом пишет газета «Уолл Стрит Джорнал» со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности. По их сведениям, злоумышленники в прошлом году получили пароли от компьютеров диспетчерских служб и могли отключить подачу электричества. Отмечается, что хакеры продолжают деятельность в этом направлении и пытаются активизировать свои атаки.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 24 июля 2018 | 08:36
"обнулим показания электросчётчиков. только на территории США. обращаться к хакерам, близким к российской разведке."
danko_voila 24 июля 2018 | 08:47
olegleon: кроме того Путин напал на Украину и лишил её разума.
captainobvious 24 июля 2018 | 09:28
olegleon: это что! настоящая диверсия - это открутить всем счетчики назад так, чтобы американские энергокомпании стали должны всем своим потребителям триллионы долларов )))
danko_voila 24 июля 2018 | 08:36
А ещё насрали им в штаны. Это мы уже проходили. Послушайте очередную жертву за 5 лет Пётра Порашенко.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 08:37
""что связанные с Россией хакеры"" - это как? По интернету они могут быть связаны с любой страной мира.
rips4 24 июля 2018 | 08:48
serhio_25__: ну как как..? Хайли лайтли...
captainobvious 24 июля 2018 | 09:31
serhio_25__: связанные одной цепью, вот как... говорят, в подвалах у Пригожина есть специальное помещение, где команда особо лютых хакеров, днем и ночью ломающих все американские серверы прикована цепями к стенам, чтобы не выбежали на улицу случайно... очень уж лютые, покусать прохожих могут.
drgonish 24 июля 2018 | 08:49
Раздолбайство есть везде. Но, отмазка превосходная.
kaplan911 24 июля 2018 | 09:06
Помнится, что наши хакеры в погонах наследили и в Украине в энергоснабжении,
в Великобритании в медицине, в США вскрыли переписку демпартии.....
влезли в выборы.
И им наше государство платит из бюджета, дают звания, медальки по секретным
указам перзидента.
Это что же получается, как работать у себя дома на благо страны НЕ МОЖЕМ, а
как пакостить по миру они могИ?!
Довыпендриваются.
putin_itogy 24 июля 2018 | 09:17
путин - МИРОВОЙ ТЕРРОРИСТ!
Усама Бен Ладен - нервно переворачивается в гробу..