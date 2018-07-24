Президент Мексики не смог вылететь на саммит Тихоокеанского альянса на своём новом самолёте
У «Боинга-787. Dreamliner» была выявлена неисправность бортового компьютера. Энрике Пенья Ньето был вынужден пересесть на резервный борт, сообщает газета «Универсаль».
Накануне избранный президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что после вступления в должность в декабре он продаст Dreamliner одному из лидеров других стран. Стоимость самолёта составляет, по разным оценкам, от 350 до 580 миллионов долларов.
Комментарии2
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vasyakirin 24 июля 2018 | 08:23
Резервный борт-наверняка сухой джет 100!
olegleon 24 июля 2018 | 08:29
это "хакеры, близкие к российской разведке" сломали самолёт президента Мексики