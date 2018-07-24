Президент Мексики не смог вылететь на саммит Тихоокеанского альянса на своём новом самолёте

У «Боинга-787. Dreamliner» была выявлена неисправность бортового компьютера. Энрике Пенья Ньето был вынужден пересесть на резервный борт, сообщает газета «Универсаль».

Накануне избранный президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что после вступления в должность в декабре он продаст Dreamliner одному из лидеров других стран. Стоимость самолёта составляет, по разным оценкам, от 350 до 580 миллионов долларов.