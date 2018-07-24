Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам
Это вещественные доказательства по административным делам, сообщили в сахалинской таможне. Там пояснили, что аппараты не были задекларированы и на них не было получено необходимое разрешение от Роскомнадзора, передаёт ТАСС.
Ранее правительство Японии выразило протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у правительственных чиновников и журналистов в воскресенье.
Комментарии23
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zelator 24 июля 2018 | 08:24
А миллионы, что проходили по делу Улюкаева, вернули взяткодателю.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 08:30
zelator: А каким боком тут Улюкаев? Уже и не знаете, как отмазать японцев, которые упорно не хотят декларировать вещи при въезде на Курилы?
gordy 24 июля 2018 | 08:56
"Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам"
Заманили и обчистили?
hihi2raza 24 июля 2018 | 08:26
Россия страна злобных дебилов и вертухаев.
olegleon 24 июля 2018 | 08:27
а телефоны надо декларировать?!
ostapbey 24 июля 2018 | 08:47
olegleon: будет в вещдоках лежать ОДИН телефон рижского производства времен СССР. И кнопочный даже.
vasyakirin 24 июля 2018 | 08:28
Не понял, правительство Японии барыжит спутниковыми трубками?
А если нет, зачем их сертифицировать ведь они временно ввозятся?
scimitar 24 июля 2018 | 08:34
vasyakirin: Хе. Такие нравы в вертикали. Берут пример с главного - тот, помнится, ловко отжал золотую бранзулетку с брюликами у американского миллиардера.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 08:35
vasyakirin: Затем, что это закон. Попробуй въехать в другую страну незадекларировав ничего, потому что ты временно там. Очень будет смешно посмотреть на тебя на таможне.
lisitsa1962 24 июля 2018 | 08:47
serhio_25__: Юноша, с каких пор при въезде в том числе и в РФ нужно декларировать телефоны??? Вы что, дальше своего Барнаула не выезжали?
us101 24 июля 2018 | 09:11
lisitsa1962: Да они уже с младших классов сельских школ стали в команду набирать. Спросите его пару вопросов и поймёте что этомузыка "политику" нет и шестнадцати.
olegleon 24 июля 2018 | 09:42
serhio_25__: тут ты не прав. сколько ездил и никогда ничего не декларировал. тем более телефон.
byaka50 24 июля 2018 | 08:28
Сделаем все, что бы японцы к нам не приезжали... да и другие...
gvs 24 июля 2018 | 08:29
Крымнаш, телефонынаши... ))))
davi__koloradov 24 июля 2018 | 08:47
gvs: Скрымздили телефончики-то.
vilingrad 24 июля 2018 | 08:29
во-первых- я у вас ничего не брал; во-вторых- первый раз в жизни вас вижу.
Хорошие трубочки, видать,- жалко отдавать:)
apels 24 июля 2018 | 08:34
Теперь у чиновников Сахалина появились спутниковые телефоны. Древнии папуасы!
archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 08:39
apels: " Теперь у чиновников Сахалина появились спутниковые телефоны. Древнии папуасы!"
чиновники будут учить японский или перепрошивать спутниковые телефоны на рюзскую феню?
airjeff 24 июля 2018 | 08:38
штаны не задекларировали, нижнее белье... хорошо хоть, что с голой ж.. не отправили восвояси
nurim 24 июля 2018 | 08:41
Официальный гоп-стоп, из страны где вещают блатняк даже на Первом канале...
leonln1970 24 июля 2018 | 08:44
в воровской недостране-бензоколонке отжим это главная скрепа!
lisitsa1962 24 июля 2018 | 08:45
Ай, молодцы! Всё в дом, всё в дом:))))
И кто там радостно вещал что Россия с Японией задружилась?
zabairalec 24 июля 2018 | 09:06
Почитал комментарии. Не перестаю удивляться. сколько же дятлов-либерастов на Эхе)))... причём не только тупых, но и ленивых, не привыкших шевелить мозгами)))... а может их просто нет(мозгов)?... Поясняю для особо одарённых и дятлов в частности; 1) Спутниковые телефоны при ввозе на территорию РФ подлежат обязательному декларированию. 2) Потомки самураев подняли хай по очень простой причине, они считают эти острова своей территорией на которой не действуют законы России. И этот хай дружно поддержан дятлами Эха)))... Оказывается либерасты тоже считают курилы японскими....