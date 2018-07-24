Дети в Еврейской автономной области избили 5-летнего мальчика до состояния комы

У него открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб мозга, множественны переломы височной и лобной костей, а также рваные раны головы. Мальчик потерял много крови.

Как передаёт Интерфакс, врачи в больнице Биробиджана сначала предположили, что это результат нападения животного. Но, по данным местных властей, ребёнка избили во дворе. В этом подозреваются 10-летний мальчик и 5-летняя девочка.