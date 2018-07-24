Дети в Еврейской автономной области избили 5-летнего мальчика до состояния комы
У него открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб мозга, множественны переломы височной и лобной костей, а также рваные раны головы. Мальчик потерял много крови.
Как передаёт Интерфакс, врачи в больнице Биробиджана сначала предположили, что это результат нападения животного. Но, по данным местных властей, ребёнка избили во дворе. В этом подозреваются 10-летний мальчик и 5-летняя девочка.
Комментарии8
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vasyakirin 24 июля 2018 | 08:21
они же дети....
А взрослые стояли и смотрели, по тому как ни кто срок за подзатыльник гаденышу не желает заработать....
eternity88 24 июля 2018 | 08:40
vasyakirin: в чекистов детишки играли и с детской непосредственностью "перестарались слегка". ну и, понятное дело, на защиту от "единомышленников" постарше рассчитывают. У нас ведь истязания и убийства беззащитных упырями в погонах от ФСБ, ФСИН или полиции начальство покрывает весьма беззастенчиво и повсеместно.
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 08:32
Духовность шагает по стране.
roma_stolnyy 24 июля 2018 | 08:36
Гены пролетариата дают о себе знать. Как говаривал мой папаша, то что х..м вложено -кулаком не вобъёшь.
davi__koloradov 24 июля 2018 | 08:39
Врачи правильно предположили. Нападали жЫвотные человекообразного типа.
suzy 24 июля 2018 | 08:45
Всякие "опеки" обязаны проверить, что в этих семьях происходит. Там родители неблагополучные. В нормальных странах у таких родителей детей забирают, чтобы не множились садисты. Мои соседи дерутся до смерти, ребенок забит, влипает в лифте в стену, прячет лицо. Сосед бил жену беременную вусмерть. Но ни школа (со своими психологами), ни "опеки" ничего не видят. Папаша явно с зоны, осуждать его нельзя, зона нам выдает изуродованных людей. Но где государство? За наши налоги содержатся эти "воспитатели", у которых на глазах детей насилуют в детдоме. Что-то ничего не слышно про тот детдом, его расформировали, а садистов наказали? А тех, кто не видел у себя под носом преступления? Это директриса, ее привлекли? Кто знает?
kaputvsemu 24 июля 2018 | 08:48
Заголовок звучит так, как будто [еврейские] дети избили до полусмерти [русского] мальчика.
А почему обобщили территорию события только до Еврейской АО, а не до Российской Федерации?
Просто интересно.
leonln1970 24 июля 2018 | 08:52
в расеюшке когда ты кого то избиваешь все тебя уважают и боятся а если какие нибудь ништяки отожмёшь то ты авторитет....