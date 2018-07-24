Постпред США при ООН заявила, что Америка и Россия никогда не будут друзьями
«Это факт», — сказала в интервью CBN Никки Хейли. – «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем», — подчеркнула дипломат.
Недавно на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом России Дональд Трамп заявил, что доверяет и своей разведке, и Владимиру Путину, когда речь идёт о том, вмешивалась ли Россия в американские выборы. В США это вызвало скандал, и позже Трамп отказался от своих слов.
Комментарии19
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danko_voila 24 июля 2018 | 08:24
Пора эту бабу сдавать в дурдом к данко1 и Терезе мей.
danko_voila 24 июля 2018 | 08:27
danko_voila: а ещё Петя Параша. Но он не баба.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 08:25
Русофобская политика США во всей красе. Кто-то еще будет говорить, что США нам не враг?
kotvinder2 24 июля 2018 | 08:39
serhio_25__: Страна с триллионным военным бюджетом не может не воевать. Экономика США критически зависит от внешних врагов - чем больше, тем лучше (это в теории), а так, глядишь, и надорвутся))
eternity88 24 июля 2018 | 08:50
kotvinder2: а ты гляди-гляди. от гляделок твоих пользы-то поболе будет, чем от твоей идиотской писанины, в которой каждое слово только о твоем же невежестве и глупой зависти. Военные расходы США в бюджете 18-го года - около 700 млрд $ и это примерно в десять раз больше российского, но как-то вот доля этих расходов в ВВП страны 3.3%, а у "миролюбивого" Кремля - 5,3%. Так что смазывай булки пожирнее, главковерху твоему хоть и не нравится вас, верноподданных, драть во все дыры, но чтоб его самого не отодрали коллеги по хунте, таки придется...
drgonish 24 июля 2018 | 09:38
eternity88:
[но как-то вот доля этих расходов в ВВП страны 3.3%, а у "миролюбивого" Кремля - 5,3%]
Ну, а у саудитов - 10% от ВВП. И о чем, это вам говорит?
Ну, а по поводу "драть во все дыры", то все уже давно заметили фиксацию местной либеральной публики на дырочных переживаниях. Держите свои эротические фантазии при себе, пожалуйста.
sensei54 24 июля 2018 | 08:44
serhio_25__: «– Консультанта я ловлю, – ответил Иван и тревожно оглянулся.
– А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?
– То-то и беда, что только я и Берлиоз.
– Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу?
– Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку...» (с)
danko_voila 24 июля 2018 | 08:45
sensei54: чаво?
karelski_otmoroz 24 июля 2018 | 08:59
serhio_25__: А когда и с кем на западе, у России были дружеские отношения? Ну кроме вынужденных и освобождённых от уничтожения сявок соцлагеря... )))
archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 08:35
если иметь такого приятеля, как гибрид - тогда и врагов не надо
danko_voila 24 июля 2018 | 08:38
archibald_dandy_esquire: гибрид Порашенко и майданутого. Это ты? Не надо.
vlabumur 24 июля 2018 | 08:38
Я с большой симпатией отношусь к народу США и считаю его нашим другом
А мнение политиков.
Помнится турецкие ВВС сбили российский Су-24 на границе с Сирией. Это вызвало крайне жесткую реакцию Москвы. Владимир Путин назвал ситуацию "ударом в спину", а турецкое руководство - "кликой, лишенной разума".
А сегодне
Отмечу, что взаимодействие между Россией и Турцией поступательно развивается. Интенсивный характер носит политический диалог – только в прошлом году мы с Президентом Эрдоганом провели восемь полномасштабных встреч.
chubuk 24 июля 2018 | 08:46
С трудом дошло, понадобились десятилетия чтобы понять: "воровка никогда не станет прачкой, а урку не заставишь спину гнуть..."
jblack2 24 июля 2018 | 08:51
Честная позиция.
Дружба между двумя странами была лишь в очень тяжелые для Штатов времена - в период борьбы за независимость - войны с Британией, в 1 и 2 Мировые войны. А дальше - идите на хрен!..
Явно напрашивается поговорка - Гусь свинье не товарищ...
prostoypipl 24 июля 2018 | 08:56
Никогда не говори никогда. Ну тупые. Задорнов был прав. Хейли-это кто?
grandloh 24 июля 2018 | 09:00
Безусловно, Путину доверять нельзя, это очевидно. Такого врущего правителя в Кремле ещё не было за всю предыдущую историю России. Но ведь это существо не вечно! В России обязательно завершится этот период антидемократического правления и должны найтись силы, которые направят страну по пути демократического развития. По другому просто нельзя жить. Россияне должны это понять. И я надеюсь, они это уже поняли.
drgonish 24 июля 2018 | 09:18
grandloh:
[Безусловно, Путину доверять нельзя, это очевидно.... Но ведь это существо не вечно! ]
Черным по белому написано "НИКОГДА", а он снова про путина....
grandloh 24 июля 2018 | 09:44
drgonish: Всё течет, всё изменяется. Когда исчезнет этот клещ, Россия изменится. И возникнет доверие. Я надеюсь.
drgonish 24 июля 2018 | 09:11
[Постпред США при ООН заявила, что Америка и Россия никогда не будут друзьями]
Ну и дурында. Впрочем, дружить надо с Китаем, а не лезть за океан.