Инвестиционное подразделение Сбербанка теряет топ-клиентов после увольнения ведущих аналитиков

Они лишились своих мест на фоне скандала с критикой Газпрома.

От подписки на отчеты компании (Sberbank CIB) отказались два крупных фонда — Prosperity Capital Management и Verno Capital с активами под управлением более чем на 3,5 миллиарда и 200 миллионов долларов соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. По их данным, фонды не видят смысла платить за аналитику при отсутствии ведущих специалистов в этой области.

Напомним, аналитик нефтегазового сектора Алекс Фэк был уволен в мае. Поводом для этого стал отчет его авторства, в котором говорится, что выгоду от проектов «Газпрома» получают подрядчики, а не акционеры. Позже Фэк рассказал в письме коллегам и клиентам, что основные бенефициары инвестиционной программы корпорации на 130 миллиардов долларов — два близких друга Владимира Путина. После увольнения Фэка из инвестподразделения Сбербанка ушел руководитель аналитического отдела Александр Кудрин, названный в июне лучшим аналитиком России.

Представители фондов и Сбербанка отказались комментировать информацию о прекращении сотрудничества.