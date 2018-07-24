Инвестиционное подразделение Сбербанка теряет топ-клиентов после увольнения ведущих аналитиков
Они лишились своих мест на фоне скандала с критикой Газпрома.
От подписки на отчеты компании (Sberbank CIB) отказались два крупных фонда — Prosperity Capital Management и Verno Capital с активами под управлением более чем на 3,5 миллиарда и 200 миллионов долларов соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. По их данным, фонды не видят смысла платить за аналитику при отсутствии ведущих специалистов в этой области.
Напомним, аналитик нефтегазового сектора Алекс Фэк был уволен в мае. Поводом для этого стал отчет его авторства, в котором говорится, что выгоду от проектов «Газпрома» получают подрядчики, а не акционеры. Позже Фэк рассказал в письме коллегам и клиентам, что основные бенефициары инвестиционной программы корпорации на 130 миллиардов долларов — два близких друга Владимира Путина. После увольнения Фэка из инвестподразделения Сбербанка ушел руководитель аналитического отдела Александр Кудрин, названный в июне лучшим аналитиком России.
Представители фондов и Сбербанка отказались комментировать информацию о прекращении сотрудничества.
Комментарии2
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vpu2011 24 июля 2018 | 08:13
Чай не росея - дураков нет, а те, кто ушли, себе найдут работу.
tag188 24 июля 2018 | 08:24
Других аналитиков пригласите в Сбербанк. Обязательно пламенных "патриотов". Вот, например, Мишу Леонтьева с его вечными прогнозами о крахе доллара, Хазина можно. Посмотрим, найдутся ли желающие "купить" аналитику в их исполнении.