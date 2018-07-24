Суд в Казани рассмотрит вопрос о банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа»

У компании образовались крупные долги, а владельцы скрывается за рубежом.

Еще два года назад «Вим-Авиа» казалась вполне успешной компанией. Пассажиропоток вырос до 2 миллионов год, радовали и финансовые показатели. Хотя от клиентов регулярно поступали жалобы на задержки рейсов. Полеты прекратились прошлой осенью. Следствие выяснило, что руководство фальсифицировало отчетность, из-за чего компания задолжала огромные средства разным кредиторам. К тому же сотрудники «Вим-Авиа» долго не получали зарплату.

Несколько топ-менеджеров фирмы сейчас находятся под домашним арестом. Владельцы авиаперевозчика, супруги Мурсекаевы сбежали из России. Арбитражный суд Татарстана рассмотрит вопрос о банкротстве компании. Представитель должника ранее заявил, что у «Вим-Авиа» есть имущество для погашения задолженности, также ожидается получение налогового возмещения.

Общий долг по кредитам и зарплате превышает 8 миллиардов рублей.