Суд в Казани рассмотрит вопрос о банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа»
У компании образовались крупные долги, а владельцы скрывается за рубежом.
Еще два года назад «Вим-Авиа» казалась вполне успешной компанией. Пассажиропоток вырос до 2 миллионов год, радовали и финансовые показатели. Хотя от клиентов регулярно поступали жалобы на задержки рейсов. Полеты прекратились прошлой осенью. Следствие выяснило, что руководство фальсифицировало отчетность, из-за чего компания задолжала огромные средства разным кредиторам. К тому же сотрудники «Вим-Авиа» долго не получали зарплату.
Несколько топ-менеджеров фирмы сейчас находятся под домашним арестом. Владельцы авиаперевозчика, супруги Мурсекаевы сбежали из России. Арбитражный суд Татарстана рассмотрит вопрос о банкротстве компании. Представитель должника ранее заявил, что у «Вим-Авиа» есть имущество для погашения задолженности, также ожидается получение налогового возмещения.
Общий долг по кредитам и зарплате превышает 8 миллиардов рублей.
Комментарии1
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nikmag 24 июля 2018 | 08:36
Мафия-власть обрушила всю экономическую основу страны, мафия-власть не признает это и форс-мажорные обстоятельства по их вине не признает, значит за это будут отвечать физические и юридические лица нашего человеческого стояла!!!