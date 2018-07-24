На фоне продвижения пенсионной реформы власти делают всё новые заявления о продолжительности жизни россиян

Сейчас она составляет 73 года. Нужно работать на увеличение этого показателя, сказал премьер Дмитрий Медвдев.

Подобные цели обозначил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, москвичи через 4 года будут жить в среднем по 80 лет.