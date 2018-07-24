На фоне продвижения пенсионной реформы власти делают всё новые заявления о продолжительности жизни россиян
Сейчас она составляет 73 года. Нужно работать на увеличение этого показателя, сказал премьер Дмитрий Медвдев.
Подобные цели обозначил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, москвичи через 4 года будут жить в среднем по 80 лет.
Комментарии15
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andreykochnev 24 июля 2018 | 08:06
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
viktorova 24 июля 2018 | 08:07
Халва, халва, халва...
varangian2011 24 июля 2018 | 08:29
viktorova: Ну если Москва и дальше будет продолжать высасывать из регионов все соки, то почему бы и нет. На дохлой корове опарыши самые жирные.
provincial49 24 июля 2018 | 08:08
Мрази. При чем тут продолжительность жизни? У людей хотят украсть ИХ ДЕНЬГИ и лишить права самим решать, продолжать работать, или нет, когда уже мало сил и здоровья
lisitsa1962 24 июля 2018 | 08:43
provincial49: Ничего, люди возьмут мешочками с крымской землей
lenin3 24 июля 2018 | 08:09
Это Собакину сказал Познер,с которым они в одной поликлинике врачуются? Ага,а если хирург им простату помассирует,то и до 85 жить будем...
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 08:13
lenin3: а если пятки дубинкой помассировать, так и до всех ста
tag188 24 июля 2018 | 08:15
Подобные цели обозначил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, москвичи через 4 года будут жить в среднем по 80 лет.
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Ну тогда справедливо будет поднять пенсионный возраст только для жителей Москвы, раз под мудрым руководством Собянина они все такими долгожителями стали.
sargon5001 24 июля 2018 | 08:19
Не верю. Едрососы врут как дышат.
bonhoeffer 24 июля 2018 | 08:26
А ежели кто помрет до срока, Кашпировский оживит по зомбоящику.
marina27 24 июля 2018 | 08:30
Задолбали уже с этой продолжительностью! Статистику дайте: в каком состоянии этот контингент находится. Сколько лежит с инсультами, сколько в состоянии старческой деменции, сколько инвалидов вообще, сколько более или менее здоровых.
nikmag 24 июля 2018 | 08:32
Мафия-власть делает все, то что ждет наше патерналистская толпа!!! У нас нет народа, у нас нет гражданского общества, у нас толпа, стая рефлекторных существ!!!
byaka50 24 июля 2018 | 08:33
С каждым заявлением продолжительность жизни увеличивается на год. Осталось 40-50 заявлений...
apels 24 июля 2018 | 08:37
Ох уж эти сказочники.
И ведь НИ РАЗУ не выполнили ничего, но обещают и обещают.
shai13 24 июля 2018 | 08:45
На ютьюбе на днях смотрел: Минздравшу и Путина. В России нашли действенный способ лечения от рака. Некоторые излечиваются после трёх процедур. Сейчас средний возраст 73 года, к 24 году должно быть не помню сколько, а к 30му году 78 лет. Либералы счастья своего не понимают - то чего не может Всевышний, может Путин. В следующий раз все голосуем за Него, нашего Путина.