Руководство ФСИН обвинил заключённого, которого пытали в ярославской колонии, в том, что он провоцировал сотрудников
Как сказал замглавы ведомства Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, по словам Рудого, не задокументировали это как положено и не дали правовую оценку. С этим, добавил замглавы ФСИН, служба и собирается бороться.
После публикации видеозаписи с пытками Макарова в ярославской колонии 17 сотрудников ФСИН были отстранены от работы, задержали шестерых. Кроме того, дело стало поводом для перепроверки жалоб от других заключённых. Об этом рассказал председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.
Федотов добавил, что вновь появился повод поднять тему обязательного оснащения сотрудников колонии видеорегистраторами.
Комментарии21
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vpu2011 24 июля 2018 | 08:07
злостно бросался на дубинки
neburzhui2 24 июля 2018 | 08:22
у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт.
Вот от такого подлеца вся ФСИН рухнуть может, как от проститутки Рыбки олигархический капитализм в России... :-))
igorrrpadlowitchs 24 июля 2018 | 08:10
Так и запишем : провоцировал пытки! А во ФСИН не смогли удержаться! Ну , блин, и идиоты же управляют во всех областях в этой стране!
blindpew_33 24 июля 2018 | 08:24
igorrrpadlowitchs: "провоцировал пытки" - это вообще новое слово в юриспруденции.
До такого даже в 30-е годы не додумались.
gvzdk 24 июля 2018 | 08:11
Руководство бы ФСИН на тот стол за такие комментарии - что у них нет нормальных способов наказания заключенных?....
ivfn 24 июля 2018 | 08:42
gvzdk:
Есть и много. Но если этот Макаров рыпается и слов не понимает. В этой Ик 1500 зк ,а бьют только этот Макарова? Однако
Представители правозащитного фонда "Общественный вердикт", раздобывшие видео избиения, говорят, что Макаров — человек "с активной позицией" То есть революционер -народоволец с пятью судимостями в двадцать пять лет.
А в декабре этого же года(прошлого) Макарова перевели в колонию № 8. Она тоже находится в черте города. Всего семь минут езды от ИК-1. Там, по его рассказам, встретили неласково — избили и угрожали изнасиловать.
Все дело в том что это вброс ,чтобы скомпроментировать ФСИН. да и власть тоже. Записи с видеорегистратора должны хранится 30 дней. а прошло больше года.
vladislav 24 июля 2018 | 08:12
Вчера ещё было 130 нарушений.
viktorova 24 июля 2018 | 08:12
Этот рудый точно идиот.
Ему не приходит в голову, что сотрудники, своим поведением сами провоцировали Макарова на нарушения?
blindpew_33 24 июля 2018 | 08:21
viktorova: он не идиот.
У него профессиональная деформация сознания.
Ну вот просто мозги так повёрнуты, за годы службы в ГУЛАГе перестал быть человеком.
ivfn 24 июля 2018 | 08:45
viktorova:
// что сотрудники, своим поведением сами провоцировали Макарова на нарушения?//
А кто его провоцировал на судимости. В 25 лет 5 судимостей. Видимо и мужичок ,которого Макаров порешил, его провоцировал. Какая ранимая душа у этого Макарова.
СВОБОДУ МАКАРОВУ!!!!
sargon5001 24 июля 2018 | 08:17
Напомнило анекдот о концлагере:
- Дядя фашист, а можно, я возьму с собой в газовую щеночка?
- Какой же ты изверг, мальчик!
blindpew_33 24 июля 2018 | 08:19
Как это знакомо.
"Изнасиловали - так сама же провоцировала, в короткой юбке ходила!"
bmrt 24 июля 2018 | 08:22
...у сильного всегда бессильный виноват... (бессмертная цитата от русского классика)
biathlete 24 июля 2018 | 08:26
Когда-то этот рудый был вертузаем. Как там в «Архипелаг ГУЛАГ»: Ныне, поди, в чмнах. А с чего начинал? Правильно! Стоял держал кишку насильственного питания арестованного.
crocus65 24 июля 2018 | 08:34
Так, выходит, он сам хотел, чтобы его пытали?
chubuk 24 июля 2018 | 08:35
Это замечательно! Осталось только договорить, что узники концлагерей или жители Хатыни провоцировали зондер-команды и охранников. Да и Зоя получается не герой, а злостны
chubuk 24 июля 2018 | 08:37
chubuk: ...злостный провокатор.
ivfn 24 июля 2018 | 08:49
chubuk:
И мужичрк которого Макаров порешил ,провокатор. Мужичка то вам что то не жалко. Сенцова даже забыли. И Рыбку не вспоминаете ,кисло ей в тайской тюрьме.
chubuk 24 июля 2018 | 09:04
ivfn: За свое преступление Макаров получил срок. А эти 17 лбов значит мстили " за мужичка"? У вас с логикой большие проблемы, или вы оправдываете зондер-команды?
ivfn 24 июля 2018 | 09:13
chubuk:
Сударь вы просто видимо не в теме .
Объяснения сотрудников колонии, присутствующие в материалах проверки СК, практически совпадают между собой, однако категорически расходятся с тем, что говорил Макаров. Так, например, младший инспектор колонии Зыбин А.А. пояснил, что в день описываемых событий действительно проводил в камерах ШИЗО «неполный обыск», в то время как заключенные находились на прогулке. По возвращении с прогулки, со слов Зыбина, заключенный Макаров обнаружил на полу камеры конверт, вследствие чего разразился нецензурной бранью, и продолжал браниться, несмотря на то что его предупредили: «будет составлен акт о нарушении, если он не прекратит свою противоправную деятельность».
Рассказывает этот придурок
Нас около 7–8 утра вывели на прогулку. Вернулись в камеру, в камере беспорядок. На полу валяется письмо из дома, которое лежало в Библии. Я считаю, что его специально выбросили. Я у сотрудников спросил: «Это нормально, что ли?»
Их имена: Андрей Александрович, Александр Владимирович, Руслан Андреевич, Игорь Андреевич, кто еще был, не помню. Они мне сказали: «Да, нормально». Я сказал: «Ну тогда пошли вы … [в известном направлении]». Они сказали, что будет проф. беседа, я сказал, что мне … [все равно], нечего по моим письмам ходить, мне мама писала.
В таких случаях говлрят "рамсы попутал". Этот "рыжий пес" остальные // Я сказал: «Ну тогда пошли вы … [в известном направлении]».//
В 12 часов 50 минут он [Зыбин], Соколов В.В. и Морозов А.В. подошли к камере ШИЗО №6 и потребовали от осужденного Макарова Е.А. выйти из камеры. Осужденный Макаров Е.А. ответил категорическим отказом, тем самым нарушил пункт 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Вопрос второй. Зачем ему в камере гвоздь нужен был. ?У него же во рту гвоздик нашли.
А мужичка видимо вам не жалко?
СВОБОДУ МАКАРОВУ!!!!!
//или вы оправдываете зондер-команды?//
Сударь ,не надо мне всякую шизохрень слать . Не те уши нашли
chubuk 24 июля 2018 | 09:37
ivfn: И как все это оправдывает пытки? "Сударь ,не надо мне всякую шизохрень слать . Не те уши нашли" - те ушки, те. Оккупанты тоже развешивали "Правила внутреннего распорядка". а некоторые "путали рамсы", по вашим словам. Вот и выходит, что вы за "Порядок". А для "Порядка" все меры хороши, вплоть до петли. или есть граница?
П.С. Если бы преступника избили родственники и близкие его жертвы, то никаких вопросов у меня бы не было. А эти 17 лбов, ничем не отличаются от полицаев из героических советских и российских фильмов. А при смене декораций. также будут скулить, что выполняли распоряжение. и не один не скажет: "Да. я это делал сознательно. Виноват."