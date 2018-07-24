Сообщник мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана бежал из тюрьмы, переодевшись в полицейскую форму
Вместе с сокамерником он вышел через главные ворота в сопровождении двух сотрудников тюремной охраны. За территорией заключённых ждали автомобили. Охранники тоже скрылись. В тюрьме считают, что сотрудники были в сговоре с преступниками.
Сам наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка после двух знаменитых побегов из мексиканских тюрем сейчас ждёт суда в США. Его обвиняют в поставках кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 24 июля 2018 | 07:40
Государственные бароны спелись не с государственными - почти как у нас...
a_111111 24 июля 2018 | 07:45
Молодца....
j_partizan 24 июля 2018 | 07:56
Хотя бы написали в какой стране это произошло. Или на Эхе полагают, что это такая выдающаяся личность, что все знают где она сидела.