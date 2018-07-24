Представитель бизнесмена Константина Николаева подтвердил информацию о финансовой поддержке организации Марии Бутиной
Он уточнил, что миллиардер переводил деньги на протяжении трёх лет до 2015 года. Это было точечное финансирование организации Бутиной «Право на оружие», — пишет газета «Коммерсант». Представитель Николаева подчеркнул, что интерес и поддержка со стороны бизнесмена были ограничены исключительно проектами в России.
По данным Forbes, состояние Николаева оценивается в миллиард 200 миллионов долларов. Как отмечает телеканал Дождь, деловые партнёры бизнесмена входят в ближний круг президента Владимира Путина.
Россиянку Марию Бутину задержали в США в середине июля. Её обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в Вашингтоне.
Комментарии3
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nikmag 24 июля 2018 | 07:40
Все окружение ВВХ это назначенцы, агенты, пропагандоны, аферисты и провокаторы! Трудно забыть оценку данную ВВХ некоторым нашим девушкам - "наши проститутки, особенные проститутки"! Угодничество и холуйство видно сидит глубоко в наших гнилых душах и свою ничтожность некоторые обосновывают своим квасным патриотизмом!!!
midnightblues 24 июля 2018 | 07:47
Было бы странно,если нормальная россиянка на это согласилась
Вот и находят мочалок из васиных палаток и чапменш,над которыми потешается весь мир
sasass 24 июля 2018 | 07:57
Пиндосы , видимо , плохо знают русский алфавит и подумали Путина и Бутина одно и тоже....))))