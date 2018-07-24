Руководство ФСИН распорядилось обеспечить безопасность Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии
Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, передаёт агентство Интерфакс.
Тем временем замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что Макаров сам пытался спровоцировать сотрудников колонии, у него было около 140 нарушений. По словам Рудого, сотрудники не справились со своими обязанностями полностью, они не провели документирование и не дали правовую оценку.
Комментарии3
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liliyask 24 июля 2018 | 07:37
кто пытал, тот и будет обеспечивать безопасность?
sasass 24 июля 2018 | 07:47
Нашего министра юстиции Диплодока давно пора отправить на мыло...
arkady1956 24 июля 2018 | 07:56
Так вон оно че..... Спровоцировал,прямо у нас зеки мазохисты какие то.И видать долго провоцировал,что они сразу всем коллективом навалились...И как то все......а где они видели такие пытки...по пяткам,в древнем Египте?или в средневековом Китае?Ну можно было в ШИЗо посадить,суток на 15 и несколько дней жрать не давать....да у них в этой системе много приемов по унижению и лишению человеческого достоинства! Ну так наглядно подставиться....не порядок...профессионализм улетучивается...ведь в других колониях и прочих "богоугодных заведения " все тоже самое...а не кто не знает...А может там к зеку относятся по человечески?Да нет не верится.Когда одному человеку дают власть над другим человеком....в нем просыпаются самые низменные инстинкты....Вырождается Россия....