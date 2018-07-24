Руководство ФСИН распорядилось обеспечить безопасность Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, передаёт агентство Интерфакс.

Тем временем замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что Макаров сам пытался спровоцировать сотрудников колонии, у него было около 140 нарушений. По словам Рудого, сотрудники не справились со своими обязанностями полностью, они не провели документирование и не дали правовую оценку.