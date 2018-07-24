Жители города Североуральск в Свердловской области намерены выйти на митинг

Они хотят дать оценку действиям местных властей в условиях чрезвычайной ситуации, из-за которой город с начала прошлой недели остается без питьевой воды.



Уведомление о проведении митинга направило в администрацию одно из городских общественных движений. В заявке сказано, что до 200 человек хотят собраться 4 августа в парке «Молодежный». Темой публичного мероприятия станет реакция властей на аварию, случившуюся 16 июля на городском водозаборе. В результате провала русла здешней речки Калья в систему водоснабжения попали ил и грязь. В результате вода из крана стала непригодной к употреблению даже в кипяченном виде, о чем сразу предупредили санитарные врачи. При этом подвоз воды в цистернах и пластиковых бутылках в Североуральске удалось наладить только спустя три дня после ЧП.

Все это время ситуация была на грани социального взрыва. В первые часы было объявлено, что воду будут выдавать из расчета 2 литра в одни руки, строго при предъявлении паспорта. В магазинах и очереди за привозной водой дело доходило до драк. Чтобы стабилизировать обстановку, пришлось вмешиваться губернатору. Издание Знак ком уточняет, что глава городского округа Василий Матюшенко все это время оставался в отпуске и фактически никак не реагировал на происходящее. Сейчас авария устранена, но санитарные врачи пока не дали добро на безбоязненное пользование водопроводом.





В мэрии Североуральска пока не дали ответа на поданное уведомление. Свои проверки по ситуации в Североуральске проводят прокуратура и областное управление Следственного комитета.