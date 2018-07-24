Выставка «От Тьеполо до Каналетто и Гварди» открылась в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина
Представлены работы венецианских художников XVIII века из Городского музея Виченцы, собрания банка «Интеза Санпаоло» и собственных фондов ГМИИ. О значимости экспозиции – сокуратор выставки, хранитель итальянской живописи в ГМИИ им. Пушкина Виктория Маркова.
Выставка венецианской живописи откроется в ГМИИ с 24 июля и продлится до середины октября. Следующим этапом станет её экспонирование в музее города Винченца.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт