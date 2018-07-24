Глава французского МВД сегодня даст показания в Сенате по делу экс-советника президента, который избил протестующего на первомайской демонстрации. Накануне министр внутренних дел выступал по этому вопросу в нижней палате парламента.

Из-за скандала, разгоревшегося вокруг бывшего советника Эммануэля Макрона Александра Беналля, парламент Франции поменял запланированную повестку и инициировал расследование. Глава МВД Жерар Коллон – один из тех, кто был призван к ответу перед законодателями. По некоторым данным, министр узнал об инциденте уже на следующий день после того, как все произошло, однако не предал его огласке.

Помимо самого Беналля в деле фигурирует другой сотрудник президентской администрации Винсан Краз, который также участвовал в нападении на демонстрантов, и трое сотрудников полиции. Они подозреваются в том, что вопреки закону передали Беналля видеозапись, запечатлевшую инцидент.

26-летний советник президента вместе с правоохранителями разгонял первомайскую демонстрацию. Он носил шлем с эмблемой полицейского подразделения и форменную повязку.

Из-за «дела Беналля» Национальное собрание Франции прервало рассмотрение конституционной реформы.