Московские заправки за последнюю неделю снизили цены на бензин
В среднем они упали на две-три копейки. Стоимость топлива может прийти в норму в результате решений правительства, — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Цены на бензин сильно не менялись с тридцатого мая текущего года, когда правительство договорилось с топливными компаниями фиксации стоимости их товара.
Комментарии4
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lenin3 24 июля 2018 | 07:14
Наконец-то снизились,впервые за 18 лет!Госпидя-а,спасиба,шо вы наш перзидент!!!(три раза "ку"!)...
barsuchok 24 июля 2018 | 07:14
Свежо предание...
fontendet 24 июля 2018 | 07:36
Ждите дефицита бензина, это уже закон экономики - всегда в таких случаях. Колонки согласились гарантировать Путину цены, но про "наличие" товара по этой цене он ничего не говорил.
nikmag 24 июля 2018 | 07:52
Ничего мафия-власть для нас не может сделать, цена на бензин определяется некоторым текущим балансом денежной массы у населения, т.е. реального дохода населения и товарной массой и массой услуг в стране!!!